2:31 | 22.12.2021

Huawei Smart String-Energiespeicherlösung unterstützt Haitai Solar beim Betrieb des ersten PV-Zertifizierungslabors in Hebei

SHENZHEN, China, 22. Dezember 2021 /PRNewswire/ — Das Energiespeicherprojekt am Hauptsitz von Haitai Solar wurde kürzlich an das Netz angeschlossen. Das Projekt nutzt das branchenführende Smart String Energy Storage System (ESS) von Huawei, um Strom für das erste PV-Zertifizierungslabor in Hebei zu speichern und zu liefern, das kürzlich installiert wurde.https://mma.prnewswire.com/media/1713538/1__2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1713538/1__2.jpg]Huawei bietet die gesamte Smart-String-Energiespeicherlösung, einschließlich ESS, DC-Box, Smart Power Control System (Smart PCS) und Smart Array Controller (SACU).Die intelligente PV- und Speicherlösung von Huawei übertraf die der Wettbewerber in puncto Sicherheit, Zuverlässigkeit, Marktreputation, Markeneinfluss und wirtschaftliche Vorteile.”Sicherheit ist unser wichtigstes Anliegen und der Hauptgrund, warum sich Haitai Solar für das ESS von Huawei entschieden hat. Es bietet einen vierschichtigen Schutz und proaktive Warnfunktionen, was uns beeindruckt hat”, so der Leiter des Geschäftsbereichs Energiespeicherung von Haitai Solar. Huawei und Haitai Solar werden den technischen Austausch weiter ausbauen und in der Energiespeicherbranche eng zusammenarbeiten.Das System ist seit mehr als einem Monat in Betrieb und die Vorteile der intelligenten String-Energiespeicherlösung von Huawei haben sich als zufriedenstellend erwiesen. Nach Angaben des Projektleiters lädt sich das ESS bei niedrigen Strompreisen auf und entlädt sich bei hohen Strompreisen. Wenn das ESS einmal pro Tag auf der Grundlage der aktuellen Preisdifferenz zwischen Spitzen- und Talstrom in Tangshan lädt und entlädt, kann die Investition in etwa acht Jahren amortisiert werden. Je größer der Preisunterschied zwischen Spitzen- und Talpreisen ist, desto kürzer ist die Amortisationszeit. Die Lebensdauer des gesamten Systems beträgt mindestens 15 Jahre und bietet große wirtschaftliche Vorteile.Im Vergleich zu den Lösungen anderer Anbieter implementiert das ESS von Huawei ein verfeinertes Management auf Akkupack-Ebene und erhöht die Lade- und Entladekapazität um mehr als 15 %. Auf diese Weise steigert sie ihre Einnahmen und kann ihre Kosten schneller decken.Angesichts der steigenden Kohlepreise und der strengeren Kontrolle von Energieverbrauch und -intensität haben jedoch viele Provinzen im ganzen Land die Beschränkungen für die Stromnutzung verschärft, was dazu führte, dass viele Unternehmen Produktionsdrosselungen oder -einstellungen ankündigten. Die bei diesem Projekt eingesetzte Energiespeicherlösung von Huawei ist gut mit den bereits installierten PV-Modulen integriert. Die PV-Module laden den ESS während der PV-Spitzenstromerzeugung auf, und der ESS entlädt sich während des Spitzenstromverbrauchs. Auf diese Weise ist die Produktionskapazität des Unternehmens belastbarer, es wird mehr Ökostrom verwendet und die Überlastung des Netzes wird verringert.Huawei Digital Power ist bestrebt, digitale und leistungselektronische Technologien zu integrieren, um eine intelligente PV- und Speicherlösung zu entwickeln, die effizienter, stabiler und sicherer ist, und die Energiewende für eine bessere, grünere Zukunft gemeinsam mit Industriepartnern voranzutreiben.Haitai Solar ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf grüne Energie konzentriert und über fünf Geschäftsbereiche verfügt: Photovoltaik-Module, Großkraftwerke, Photovoltaik-Halterungen, Energiespeicherung und Wasserstoffenergie. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 ist das Unternehmen bestrebt, seinen globalen Kunden systematisch mehr Wert zu bieten. Als intelligenter Anbieter neuer Energien wird Haitai Solar die Entwicklung neuer Energien mit Qualität und Technologie weiter vorantreiben, um die grüne Energierevolution anzuführen.Huawei Digital Power deckt mehrere Geschäftsbereiche ab: intelligente Photovoltaik, Rechenzentrumseinrichtungen, Standortstromversorgung, mPower, eingebettete Stromversorgung und integrierte intelligente Energie. Huawei Digital Power bedient ein Drittel der Weltbevölkerung in mehr als 170 Ländern und Regionen. Die Vision des Unternehmens ist es, digitale und leistungselektronische Technologien zu integrieren, saubere Energie zu entwickeln und die Digitalisierung der Energieversorgung zu ermöglichen, um die Energiewende für eine bessere, grünere Zukunft voranzutreiben.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1713538/1__2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1713538/1__2.jpg] Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1713538/1__2.jpgHuawei CONTACT: KONTAKT: Connie Wang, wangjing402@huawei.com Web site: www.huawei.com/cn/