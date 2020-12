23:21 | 24.12.2020

JA Solar liefert Solarmodule für die größte Solaranlage von ganz Ungarn

PEKING, 24.Dezember 2020 /PRNewswire/ — JA Solar gab kürzlich die Lieferung von 54MW-Modulen für das Solarkraftwerk Kaposvar in Ungarn bekannt. Mit einer Gesamtleistung von 100 MW ist die Anlage das größte Solarkraftwerk in Ungarn und sogar in Mitteleuropa. Es wird von der China National Machinery Import & Export Corporation, einer Tochtergesellschaft der China General Technology, finanziert und gebaut und soll im Februar 2021 ans Netz gehen.Um die von Kohle- und Atomkraft dominierte Energieinfrastruktur zu modernisieren – und die energetische Autarkie zu erhöhen – unterstützt die ungarische Regierung aktiv die Entwicklung und den Bau von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Entwicklung und der Bau des Kaposvar-Projekts genießt die volle Unterstützung der Regierung vor Ort. Der ungarische Minister für Innovation und Technologie, László Palkovics, sprach im Jahr 2019 bei der Eröffnungsfeier. Er hob hervor, dass das Solarkraftwerk Kaposvar ein Schlüsselprojekt in der Energiekooperation zwischen Ungarn und China sei und ihm bei der Förderung der Entwicklung sauberer Energie eine wichtige Rolle zukomme.Die Unternehmensmission von JA Solar ist “Develop Solar Power to benefit the entire human Race” (Entwicklung von Solarenergie zum Nutzen der gesamten Menschheit) und JA Solar verbessert stets seine Produkte und Dienstleistungen, um die Nutzung von Photovoltaik auf dem Weltmarkt zu fördern und voranzutreiben. In Ungarn, einem wichtigen Markt für Solarprodukte in Mitteleuropa, fördert JA Solar auch die Entwicklung des lokalen Marktes für Solarmodule durch die Zusammenarbeit mit lokalen Händlern und anderen in- und ausländischen Unternehmen.Kontakt: Oriana Zhang, +86-10-63611888-1697, zhangbobo@jasolar.com [mailto:zhangbobo@jasolar.com] JA Solar Technology Co., Ltd.