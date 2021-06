23:36 | 14.06.2021

Khiron informiert über Änderungen im europäischen Management

FRANKFURT, 14. Juni 2021 /PRNewswire/ — Khiron Life Sciences Corp. (“Khiron” oder das “Unternehmen”) (OTCQX:KHRNF), ein führendes vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, freut sich, die Ernennung von Franziska Katterbach zur Präsidentin von Khiron Europe bekannt zu geben. Sie ersetzt Tejinder Virk, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Franziska Katterbach zur Präsidentin von Khiron Europe ernanntSeit ihrer Ernennung im Oktober 2019 zum Managing Director und Chief Legal Counsel von Khiron Europe, steht Frau Katterbach an der Spitze der europäischen Aktivitäten von Khiron. Die Beförderung von Franziska Katterbach zur Präsidentin steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Vielfalt und Inklusion in der gesamten Organisation, auch auf der Führungsebene.”Ich möchte Franziska zu ihrer Ernennung gratulieren, die zu einem sehr spannenden Zeitpunkt für unser europäisches Team kommt. Seit sie zu Khiron kam, war Franziska eine treibende Kraft hinter unseren europäischen Aktivitäten. Ihre regulatorische Expertise, ihre starken Führungsqualitäten und ihr außergewöhnliches Management des Tagesgeschäfts begründen diesen Schritt und stehen im Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung. Während wir ein weiteres neues Produkt in Deutschland einführen und unser Versandvolumen mehr als verdreifachen, zeigt unser europäisches Team weiterhin eine starke Umsetzung und Führungsstärke”, kommentiert Alvaro Torres, CEO und Direktor. Franziska Katterbach, Präsidentin von Khiron Europe, kommentiert: ” Ich glaube fest an den europäischen Markt für medizinisches Cannabis und fühle mich geehrt, unser Weltklasse-Team zu leiten, während wir den Zugang für Patienten und unsere Marktpräsenz in Deutschland und Großbritannien ausbauen. Im Namen des Unternehmens möchte ich Tejinder für seine Beiträge zu unseren europäischen Aktivitäten danken und wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben.” Das Ausscheiden von Herrn Virk führt zum Verfall von 2,2 Millionen Aktienoptionen und 600.000 Restricted Share Units, die zuvor zugeteilt wurden.Über Khiron Life Sciences Corp.Khiron ist ein führendes vertikal integriertes medizinisches Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa. Durch den Einsatz eigener medizinischer Gesundheitszentren und firmeneigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, Schulungsprogramme für Ärzte, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovationen und landwirtschaftliche Infrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue bei Patienten weltweit zu fördern. Das Unternehmen verfügt über eine Vertriebspräsenz in Kolumbien, Peru, Deutschland und Großbritannien und ist in der Lage, 2021 mit dem Vertrieb in Mexiko und Brasilien zu beginnen. Das Unternehmen wird von Mitgründer und Chief Executive Officer, Alvaro Torres, zusammen mit einem erfahrenen und vielfältigen Führungsteam und dem Board of Directors geleitet.Besuchen Sie Khiron online unter investors.khiron.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3195907-1&h=2411184019&u=https%3A%2F%2Finvestors.khiron.ca%2Fcorporate-information&a=investors.khiron.ca+]und auf Instagram @khironlife.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann bestimmte “zukunftsgerichtete Informationen” und “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Khiron ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Khiron, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Khiron der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, vernünftig sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Khiron liegen, einschließlich der Risikofaktoren, die in Khirons Jahresinformationsblatt erörtert werden, das auf Khirons SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Khiron lehnt jede Absicht ab und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen.Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Kontakt für Investoren: Paola RicardoE: investors@khiron.ca [mailto:investors@khiron.ca] T: +1 (647) 556-5750Medienkontakt:Peter LeisEuropa KommunikationsmanagerE: pleis.ext@khiron.ca[mailto:pleis.ext@khiron.ca] Khiron Europa:Franziska Katterbach, PräsidentinE: fkatterbach@khiron.ca [mailto:fkatterbach@khiron.ca] Khiron Life Sciences Corp. Web site: https://khiron.ca//