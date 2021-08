22:51 | 17.08.2021

Khiron veranstaltet Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2021 am 23. August 2021

TORONTO, 17. August 2021 /PRNewswire/ — Khiron Life Sciences Corp. (“Khiron” oder das “Unternehmen”) (OTCQX: KHRNF), ein vertikal integriertes, führendes Unternehmen im Bereich medizinischer Cannabis mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, gibt heute bekannt, dass es am Montag, den 23. August 2021 um 10:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten wird, um seine Ergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2021 zu besprechen. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse vor der Telefonkonferenz veröffentlichen.Khiron lädt Privatanleger und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten ein, an der Telefonkonferenz des Unternehmens für das zweite Quartal 2021 mit anschließender Fragerunde teilzunehmen.Details zum Webcast:DATUM: 23. August 2021ZEIT: 10:00 Uhr ET/ 07:00 Uhr PT/16:00 Uhr CETVORTRAGENDE: Alvaro Torres, Khiron Chief Executive Officer and Director, Joel Friedman, Khiron Chief Financial Officer, Franziska Katterbach, President Khiron Europe und Chris Naprawa, Chairman of Khiron Board of DirectorsFORMAT: 60-minütige Live-Präsentation mit anschließender FragerundeLINK ZUM REGISTRIEREN: https://event.on24.com/wcc/r/3368735/FAE8C9703BB105D1B088594F064C2FCD [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3261662-1&h=4166705932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3261662-1%26h%3D2436787898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevent.on24.com%252Fwcc%252Fr%252F3368735%252FFAE8C9703BB105D1B088594F064C2FCD%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fevent.on24.com%252Fwcc%252Fr%252F3368735%252FFAE8C9703BB105D1B088594F064C2FCD&a=https%3A%2F%2Fevent.on24.com%2Fwcc%2Fr%2F3368735%2FFAE8C9703BB105D1B088594F064C2FCD] Informationen zu Khiron Life Sciences Corp.Khiron ist ein führendes vertikal integriertes medizinisches Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa. Durch den Einsatz eigener medizinischer Kliniken und firmeneigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, Schulungsprogramme für Ärzte, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovation und landwirtschaftliche Infrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue zu fördern. Das Unternehmen hat eine Vertriebspräsenz in Kolumbien, Peru, Deutschland, Großbritannien und Brasilien und ist für den Verkaufsstart in Mexiko im Jahr 2021 aufgestellt. Das Unternehmen wird von Alvaro Torres, dem Mitbegründer und CEO, zusammen mit einem erfahrenen und vielseitigen Führungsteam und Vorstand geleitet.Besuchen Sie Khiron online unter investors.khiron.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3261662-1&h=1593767607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3261662-1%26h%3D2890963761%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.khiron.ca%252Fcorporate-information%26a%3Dinvestors.khiron.ca&a=investors.khiron.ca] und auf Instagram @khironlife.Wichtige HinweiseZukunftsgerichtete AussagenDie vorliegende Pressemitteilung kann bestimmte “zukunftsbezogene Informationen” und “zukunftsbezogene Aussagen” im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Khiron ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Khiron, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Khiron der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle, einschließlich der Risikofaktoren, die in Khirons jährlichem Informationsformular erörtert werden, das auf dem SEDAR-Profil von Khiron unter www.sedar.com verfügbar ist. Die in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Khiron lehnt jede Absicht ab und hat keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Kontakt für Investoren:Paola RicardoE: investors@khiron.ca[mailto:investors@khiron.ca] Tel.: +1 (647) 556-5750Pressekontakt:Elsa NavarroVizepräsident, KommunikationE-Mail: enavarro@khiron.ca [mailto:enavarro@khiron.ca]Khiron Europa:Franziska Katterbach, PräsidentinE-Mail: fkatterbach@khiron.ca [mailto:fkatterbach@khiron.ca]Khiron Life Sciences Corp. Web site: https://khiron.ca//