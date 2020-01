11:03 | 29.01.2020

La Camera di commercio costaricana-nordamericana conferisce a Dole un premio per la responsabilità sociale

Dole Food Company ha annunciato che il 22 novembre The Standard Fruit Company of Costa Rica S.A., una consociata di Dole Food Company, si è aggiudicata il premio “Responsabilità sociale in azione” conferitole dalla Camera di commercio costaricana-nordamericana (Costa Rican-North American Chamber of Commerce, AmCham) per l’Iniziativa Green Star intrapresa dall’azienda.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20200129005325/it/(LtoR): Roberto Cordero – Climate Change & Sustainability Services Partner (Ernst & Young). Jonatan Steinig – Technical Advisor for Business & Biodiversity in Central America & Dominican Republic Program GIZ. Melina Mardones – Technical Advisor for the Business & Biodiversity in Central America & Dominican Republic Program GIZ. José Alberto Samudio – Senior Environmental Technician. Edwin Retana – Senior Environmental Technician. Natalia Díaz – Public Affairs / Dole Tropical Products Latin America. Elías Solías – President of AmCham Costa Rica. José Pablo Masís – HR Supervisor / Standard Fruit Company of Costa Rica. André Garnier – Minister of Coordination with the private sector. Renato Acuña – President / Dole Tropical Products Latin America. Marco Tulio Escobedo – HR Director / Standard Fruit Company of Costa Rica. Sharon Day – US ambassador to Costa Rica. Rudy Amador – Regional Director Product Stewardship & Sustainable Agriculture / Dole Tropical Products Latin America. (Photo: Business Wire)

L'Iniziativa Green Star è sorta nel 2016 quale approccio integrato alla gestione del paesaggio nella Valle de la Estrella che incorpora educazione ambientale, ripristino ecologico, energia e agricoltura, biodiversità e neutralità carbonica in un modello di produzione per il settore delle banane. Una delle principali componenti del progetto era costituito dalla neutralità carbonica, che includeva l'implementazione di pratiche sul campo intese a ridurre e a mitigare l'impronta di carbonio, la misurazione sia delle emissioni che della cattura di carbonio nei terreni forestali esistenti e la determinazione del bilancio del carbonio per le operazioni nella Valle de la Estrella.

