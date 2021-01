2:01 | 26.01.2021

LONGi und KENO gehen Partnerschaft ein, um Kunden in Polen hocheffiziente Solarmodule zu bringen

XI’AN, China, 26. Januar 2021 /PRNewswire/ – LONGi, einer der weltweit führenden PV-Hersteller, und KENO, einer der größten Vertriebshändler mit Sitz in Gliwice, Polen, haben vor kurzem eine Vereinbarung über Lieferungen mit einer Gesamtleistung von 300MW für das kommende Jahr unterzeichnet. Der Hersteller und der Vertriebspartner visieren eine langfristige Beziehung und eine zunehmende Zusammenarbeit an. https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg ]LONGi Solar und KENO arbeiten seit Anfang 2019 zusammen. Dank der großen Bemühungen und der aktiven Zusammenarbeit beider Unternehmen bauen die Photovoltaik-Module von LONGi derzeit ihre Position auf dem polnischen PV-Markt aus. Laut dem Institut für erneuerbare Energien konnte KENO den ersten Platz unter den untersuchten Unternehmen für die Gesamtleistung der verkauften Module gewinnen und das Unternehmen hält aktuell die Hälfte des lokalen Marktanteils.Alles deutet darauf hin, dass die Regierung in Polen Anfang 2021 erneut ein Subventionsprogramm für Photovoltaikanlagen unter dem Namen “Mój Prad” (zu Deutsch “Mein Strom”) und andere Fonds zur Unterstützung der Entwicklung der PV auflegen wird. LONGi und KENO erwarten eine erhöhte Nachfrage der Prosumer nach hochwertigen Modulen auf Grund dieser Maßnahmen und wollen daher einen hohen Lagerbestand für das Jahr 2021 sicherstellen.Da KENO den größten Marktanteil in Polen hat, werden LONGi und KENO ihre Stärke im Bereich der Solarenergie nutzen, um den Kunden wettbewerbsfähige Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, die großflächige Anwendung von sauberer Energie (oder Solarenergie) in Polen zu fördern.Tadeusz Ogarek, KENO R&D Director, kommentierte: “Wir arbeiten erfolgreich zusammen und das Potential des Marktes entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Wir wollen sicher sein, dass wir die hochwertigsten Module auf den heimischen Markt liefern. Gemeinsam mit LONGi werden wir den Anteil der erneuerbaren Energien in Polen erhöhen.”Dennis She, Senior Vice President von LONGi Solar, kommentierte: “Wir bei LONGi sind stets bestrebt, unseren Kunden die höchste Qualität und die wettbewerbsfähigsten Solarprodukte zu bieten, um unsere Verpflichtung zu erfüllen, die ganze Welt mit sauberer und nachhaltiger Energie (oder Solarenergie) zu versorgen. Wir glauben, dass die strategische Zusammenarbeit mit KENO die Präsenz von LONGi in globalen Märkten weiter stärken wird. Dadurch ergeben sich mehr Möglichkeiten, die globale Energiewende zu beschleunigen.” Informationen zu LONGi Dank seiner Produktinnovationen und des optimierten Strom-Kosten-Verhältnis mit bahnbrechenden monokristallinen Technologien revolutioniert LONGi die Solar-PV-Industrie. Das Unternehmen liefert jedes Jahr weltweit mehr als 30 GW hocheffiziente Solarwafer und -module, was etwa einem Viertel der weltweiten Marktnachfrage entspricht. LONGi genießt einen Ruf als weltweit wertvollstes Solartechnologieunternehmen mit dem höchsten Marktwert. Innovation und nachhaltige Entwicklung sind die Kernwerte des Unternehmens. Mehr erfahren: https://en.longi-solar.com/ [https://en.longi-solar.com/]Logo: https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg] Photo: https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpgLONGi Solar CONTACT: KONTAKT: Wentao Fan, 86-18119458237 Web site: http://en.longi-solar.com//