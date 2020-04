22:29 | 15.04.2020



MHPS-Gasturbinenflotte der J-Serie erreicht eine Million kommerzielle Betriebsstunden



Die von Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) installierte Flotte von Gasturbinen der J-Serie hat heute eine Million Betriebsstunden erreicht, was fast doppelt so viel ist wie bei Gasturbinen vergleichbarer Größe von Wettbewerbern. Diese Gasturbinenserie, die größte und fortschrittlichste des Unternehmens, ist in der Branche führend in Bezug auf zuverlässige, effiziente Stromerzeugung und Flexibilität, um die strengen neuen Normen für reduzierte Kohlenstoffemissionen zu erfüllen. Die 2011 eingeführte J-Serie bietet eine branchenführende Gesamtzuverlässigkeit von 99,5 % und einen Wirkungsgrad von über 64 %.

Dreiundvierzig Gasturbinen der J-Serie sind im kommerziellen Betrieb, und die bestellte Gesamtkapazität übersteigt weltweit 25 GW. Einhundert Einheiten wurden in Brasilien, Kanada, Japan, Mexiko, Peru, Südkorea, Taiwan, Thailand und den Vereinigten Staaten fachlich ausgewählt.

Donald Schubert, Principal bei SHL Consulting LLC und ehemaliger Senior Vice President von Marshes Global Power Practice, sagte: „MHPS setzt weiterhin auf bewährte Technologie in ihrer gesamten Gasturbinenflotte. Die Versicherbarkeit der Betriebseinheiten bleibt für MHPS-Maschinen mit großem Rahmen auf einem Allzeithoch.“

In vielen Teilen der Welt ersetzt die Gasturbine der J-Serie oftmals die ausgediente kohlebetriebene Stromerzeugung oder wird als Alternative zur kohlebetriebenen Stromerzeugung installiert. Im Vergleich zu Kohlekraftwerken der gleichen Größe haben eine Million Betriebsstunden der J-Serie zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 270 Millionen Tonnen geführt. Dies entspricht den CO2-Emissionen von 1.346.918 mit Kohle betriebenen Triebzügen.

Ken Kawai, Präsident und CEO von MHPS, sagte: „Wenn wir über den wichtigen Meilenstein nachdenken, eine Million Betriebsstunden mit unserer Gasturbine der J-Serie zu erreichen, wissen wir, dass der wichtigste Teil dieser Errungenschaft darin besteht, dass wir all diese Stunden mit einer Zuverlässigkeit von 99,5 % absolviert haben. Alles begann mit T-Point, unserem eigenen kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Takasago, Japan. Unsere extreme Zuverlässigkeit ist kein Zufall. Es liegt daran, dass wir die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit jeder neuen technologischen Entwicklung 8.000 Stunden lang testen, bevor wir sie an unsere Kunden ausliefern. Wir haben jetzt einen zweiten T-Punkt, T-Punkt 2, gebaut, wo unsere neueste Weiterentwicklung, der hochmoderne luftgekühlte 60-Hz-JAC, soeben mit dem Netz synchronisiert wurde und die Volllast erreicht hat. Schritt für Schritt haben wir die größte, zuverlässigste und treibstoffeffizienteste Gasturbine der Welt entwickelt.“

Die jüngsten Innovationen der J-Serie zielen auf eine weitere Reduzierung der CO2-Emissionen ab. Im vergangenen Monat erhielt das Unternehmen von der Intermountain Power Agency in Delta, Utah, einen Auftrag über zwei JAC-Gasturbinen, die bis zu 30 % erneuerbaren Wasserstoffbrennstoff nutzen können. Diese Turbinen werden in Zukunft zu 100 % mit erneuerbarem Wasserstoffbrennstoff betrieben werden können. Das 30-prozentige Wasserstoffsystem wird die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk derselben Größe um mehr als 75 % reduzieren, und das 100-prozentige Wasserstoffsystem wird die Kohlenstoffemissionen vollständig eliminieren. MHPS entwickelt zudem im Rahmen des Projekts Advanced Clean Energy Storage (ACES) in Delta, Utah, die Erzeugung und Speicherung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien im Netzbereich.

Paul Browning, Präsident und CEO von MHPS Americas und neu ernannter Chief Regional Officer für Europa, Afrika und den Nahen Osten, sagte: „Künftig wird jede Gasturbine, die MHPS weltweit verkauft, mit erneuerbarem Wasserstoff betrieben werden können. Dies ermöglicht unseren Kunden, heute ein Erdgaskraftwerk zu kaufen und es im Laufe der Zeit in einen Speicher für erneuerbare Energien umzuwandeln. Damit haben Anlagenbetreiber heute und in Zukunft die Flexibilität, den Mix aus Erdgas-Stromerzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien zu wählen, der den Anforderungen ihrer Stromnetze am besten entspricht. Wir stellen die Stromerzeugungs- und Speicherlösungen bereit, die es unseren Kunden ermöglichen, den Klimawandel zu bekämpfen und den menschlichen Wohlstand zu steigern. Dies ist ein Energiewandel.“

Über Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS Americas) mit Hauptsitz in Lake Mary, Florida, beschäftigt mehr als 2.000 Experten und Fachleute für Stromerzeugung und Energiespeicherung. Unsere Mitarbeiter konzentrieren sich darauf, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, den Klimawandel erschwinglich und zuverlässig zu bekämpfen und gleichzeitig den menschlichen Wohlstand zu steigern. Zu den Fachkenntnissen von MHPS Americas gehören Erdgas-, Dampf-, aero-derivative, geothermische und verteilte erneuerbare Energieerzeugungstechnologien und -dienstleistungen sowie erneuerbare Wasserstoff- und Batterie-Energiespeichersysteme, Lösungen für Umweltkontrollsysteme und digitale Lösungen, die den autonomen Betrieb und die Wartung von Stromerzeugungsanlagen in ganz Nord- und Südamerika ermöglichen. MHPS Americas ist eine Tochtergesellschaft von Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), einem Joint Venture zwischen Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. und Hitachi, Ltd. und integriert deren Aktivitäten im Bereich der Energieerzeugungssysteme.

Weitere Informationen über MHPS finden Sie unter www.changeinpower.com.

