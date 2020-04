0:17 | 25.04.2020

MHPS verkündet neuen Unternehmensnamen „Mitsubishi Power“

Das Unternehmen Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), einem Unternehmen der Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Gruppe verkündete heute seinen neuen Unternehmensnamen Mitsubishi Power und die Annahme eines neuen Unternehmenslogos. Unter neuer Flagge wird Mitsubishi Power weiter seinem weltweiten Ruf als ein Unternehmen, das kohlenstofffreien Elektrostrom ermöglicht, gerecht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200424005574/de/Corporate Brand Logo of Mitsubishi Power

Mitsubishi Power ist eines der Kerntochterunternehmen der MHI Gruppe und bietet neueste Technologien und Energielösungen für die Stromindustrie an und unterstützt erschwingliche und zuverlässige Stromversorgung weltweit. Außerdem ist Mitsubishi Power mit seinem Angebot neuer Technologien zur Senkung und Vermeidung von CO2-Emissionen direkt bei der Herstellung und Lagerung von Strom ein wichtiger Akteur beim Aufbau einer kohlenstofffreien Wirtschaft und bei der Lösungsfindung für die Herausforderungen der globalen Gesellschaft.

Neuer Firmenname

Mitsubishi Power, Ltd.

UnternehmenslogoDas neue Unternehmenslogo vereint das Mitsubishi-Logo aus drei Rauten mit dem englischen Unternehmensnamen. Der Logohintergrund in abgerundetem, modernen Design mit der Schriftart „Gothic“ soll die Idee der fortschrittlichen, umweltfreundlichen Stromerzeugungstechnologien, die Mitsubishi Power anbieten möchte, darstellen und zugleich die flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen reagierende Unternehmenseinstellung versinnbildlichen.

Das Unternehmen plante, seinen Namen in Folge des Aktientransfers von Hitachi, Ltd., auf Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. zu ändern. Mitsubishi Power nimmt unter dem neuen Namen den Betrieb auf, sobald es die Genehmigungen der Kartellbehörden in mehreren Ländern erhält und die notwendigen Schritte zum Aktientransfer abgeschlossen sein werden.

Unternehmen der Gruppe

Besuchen Sie bitte https://www.mhps.com/news/pdf/20200424.pdf

Über Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), hat seinen Sitz in der japanischen Stadt Yokohama und ist ein Joint Venture, das im Februar 2014 von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., und Hitachi, Ltd., gegründet wurde und die Integration der Geschäftsbetriebe der beiden Unternehmen im Bereich Wärmekraftwerke und der damit verbundenen Geschäftsbereiche nach sich zog. MHPS zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von Anlagen und Dienstleistungen am Markt für Energieerzeugung. Das Unternehmen verfügt über ein Kapital von 100 Milliarden Yen und rund 20.000 Mitarbeiter weltweit. Die Produkte des Unternehmens umfassen Gasturbinen-Kombikraftwerke (gas turbine combined-cycle, GTCC) und integrierte Kohlevergasungsanlagen (integrated coal gasification combined-cycle, IGCC), gas-, kohle- oder ölbefeuerte (Dampf-)Wärmekraftwerke, Kesselanlagen, Generatoren, Gas- und Dampfturbinen, geothermische Kraftwerke, Luftreinhaltungssysteme (air quality control systems, AQCS), Peripheriegeräte für Kraftwerke und Festoxidbrennstoffzellen (solid-oxide fuel cells, SOFC). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens https://www.mhps.com Folgen Sie uns unter

https://twitter.com/MHPS_Global oder http://www.linkedin.com/showcase/mhps Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200424005574/de/