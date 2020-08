15:53 | 15.08.2020

Mit einem Markenwert von über 105 Milliarden Yuan nimmt Shanghai Electric im Ranking der wertvollsten Marken in China den 48. Platz ein

SCHANGHAI, 15. August 2020 /PRNewswire/ — Am 5. August wurde Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric), ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von Stromerzeugungsausrüstung, Industrieausrüstung und Integrationsdiensten, in der offiziellen “China’s 500 Most Valuable Brands”-Liste 2020 der World Brand Conference auf Platz 48 der wertvollsten chinesischen Marken aufgelistet. Dies kennzeichnet eine Steigerung des Markenwerts seit 2019 um mehr als 30 % auf 105,637 Milliarden Yuan und platziert Shanghai Electric an der Spitze der Energiebranche Chinas.https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpg]Mit Wurzeln, die auf das Jahr 1902 zurückgehen, entwickelte sich Shanghai Electric in den letzten Jahren zur treibenden Kraft der industriellen Innovation sowohl im Inland als auch im Ausland. Nach einer umfassenden Drei-Phasen-Strategie erzielte die Gruppe ein bemerkenswertes Wachstum und eine Steigerung der Bruttoeinnahmen um 26 %; der den Aktionären der Muttergesellschaft zuzurechnende Gewinn erhöhte sich um 24,83 % und neue Bestellungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 30,6 %. Diese Zahlen stellen Rekordhochs für Shanghai Electric dar und bedeuten den wachsenden Wert der Markenpräsenz rund um erstklassige Innovation und qualitativ hochwertige Industrieprodukte.Für die Zukunft hat Shanghai Electric die Entwicklung einer positiven, international erkennbaren Marke als essenziell dafür identifiziert, weltweit Geschäfte zu machen. Mit dem Ziel, seine Marke in den nächsten 3-5 Jahren im Ausland zu stärken, verpflichtet sich Shanghai Electric, ein internationales Unternehmen erster Klasse zu werden, das Ressourcen für sozialen Fortschritt und Entwicklung, offene Innovation und die Aufrechterhaltung der Best Practices im Bereich EHS bereitstellt. Von der Teilnahme an der Branchenausstellung in Hannover, Deutschland, bis hin zum Treffen mit möglichen Geschäftspartnern auf dem World Energy Congress in Dubai ist Shanghai Electric bestrebt, seine Kooperation mit Organisationen von Weltklasse zu stärken, um eine positive Veränderung zu erzielen und einige der bedeutendsten energiebezogenen Herausforderungen und Belange zu adressieren.Die Umweltbelastung durch Energieproduktion in großem Ausmaß ist eine bedauerliche Konsequenz der Gesellschaften. Shanghai Electric glaubt jedoch, dass dieser Schaden, auch wenn ein gewisser Grad an Unterbrechung erforderlich sein sollte, durch verbesserte Überwachungs- und Managementpraktiken effektiv minimiert werden kann. Eine bedeutende Verschiebung des Fokus der gesamten Gruppe auf erneuerbare Energiequellen führte zwischen 2018 und 2019 zu einem Rekord-Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 51 %, im Vergleich zu nur 8,4 % für Wärmekraft während des gleichen Zeitraums. Diesen Fokus auf Nachhaltigkeit mit dem Verlangen, eine positive internationale Marke aufzubauen, Umweltbewusstsein und “grünen” Politiken zu paaren, steht im Vordergrund der Marke Shanghai Electric. Dies wird auch durch den Fortschritt seiner bedeutendsten internen Initiative, “SEC-LOVE”, belegt. Mit dem Ziel zu gewährleisten, dass alle Abteilungen auf seine grünen Ziele ausgerichtet sind, erfüllen nun erfasst über 80 % aller verbundenen Unternehmen die ISO14001 Umweltmanagementsystemnorm.”Made in China 2025″ ist der Fokus von Chinas Initiative, der Welt mehr qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen mit hochmoderner Innovation zu bieten. Shanghai Electric führt diese Bestrebungen an, das “Made in China”-Image aufzufrischen und in den Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, positive Auswirkungen zu hinterlassen – eines der wichtigsten CSR-Ziele der Gruppe und das Engagement, eine Energieinnovation von Weltklasse zu bieten.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.shanghai-electric.com [http://www.shanghai-electric.com/]Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpg] Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpgShanghai Electric CONTACT: KONTAKT: Shen Jin, +86(21)23196217, E-Mail:shenjin@shanghai-electric.com Web site: www.shanghai-electric.com/