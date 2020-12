20:27 | 19.12.2020

Nachfrage steigt nach MaxSpan EastWest(TM) Fixed-Tilt-System von GameChange mit 94% GCR für höhere Leistung

NEW YORK, 19. Dezember 2020 /PRNewswire/ — GameChange Solar gab heute bekannt, dass die Nachfrage nach seinen Solar MaxSpan EastWest(TM)-Systemen mit fester Neigung weltweit gestiegen ist. Mit einem Bodenabdeckungsverhältnis von bis zu 94 %, einem wettbewerbsfähigen Preis und einer hochbelastbaren Stahlkonstruktion ist der MaxSpan EastWest(TM) Fixed-Tilt ein hervorragendes System für Eigentümer, die eine höhere Stromproduktion anstreben.

Derick Botha, Chief Commercial Officer bei GameChange Solar, erklärte: "Die Modulpreise sinken, so dass das MaxSpan EastWest(TM)-System mit fester Neigung von GameChange Solar nicht nur eine höhere kWh-Leistung im Vergleich zu Nachführsystemen bietet, sondern jetzt auch extrem günstig zu haben ist. Daher ist das MaxSpan EastWest(TM)-System mit fester Neigung die überlegene Option."

Kontakt- und Medienanfragen richten Sie bitte an Derick Botha +1 (302) 528-2125 E-Mail: derick.botha@gamechangesolar.com

GameChange Solar Web site: http://www.gamechangesolar.com/