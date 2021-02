3:27 | 17.02.2021

Nel ASA: Nel bringt großangelegte containerisierte PEM-Elektrolyseure der Serien MC250 und MC500 auf den Markt

Nel Hydrogen Electrolyser, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA (Nel, OSE:NEL), hat die containerisierten Proton-PEM-Elektrolyseure MC250 und MC500 auf dem Markt eingeführt. „Wir sind stolz, die MC250 und MC500 auf den Markt zu bringen, die automatisierte, vor Ort einsetzbare MW-Klasse-Wasserstoffgeneratoren darstellen und auf einer containerisierten Konstruktion basieren, um die Installation und Integration zu erleichtern. Wir freuen uns, das Produktangebot von Nel mit weiteren erstklassigen Wasserstoffgeneratoren erweitern zu können, und wir verzeichnen schon jetzt bedeutendes Interesse an diesen Lösungen auf dem Markt“, so Filip Smeets, Senor Vice President der Geschäftssparte Elektrolyseure bei Nel. Die containerisierten MC250 und MC500 werden standardmäßig in den Konfigurationen 1,25 und 2,5 MW (246 bzw. 492 Nm3/h) geliefert. Die neuen Produkte integrieren sich in den neu entwickelten 1,25-MW-PEM-Brennstoffzellenstapel von Nel und ermöglichen so höhere Kapazitäten pro Einheit und niedrigere Kosten. Die Plattform erlaubt es, mehrere Einheiten problemlos vor Ort zu integrieren, was ein wichtiges Kriterium während der Entwicklung war. „Wir legen besonderes Augenmerk auf den Markt und die Bedürfnisse unserer Kunden. Die containerisierten PEM-Elektrolyseure der Serie M bieten die gleiche Robustheit und Zuverlässigkeit unserer konventionellen Einheiten der M-Serie, erlauben jedoch eine schnellere und flexiblere Installation.“ Über Nel ASA | www.nelhydrogen.com Nel ist ein global aufgestelltes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von optimalen Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien spezialisiert. Wir versorgen Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit führender Wasserstofftechnologie. Unsere Wurzeln gehen bis zum Jahr 1927 zurück und wir blicken auf eine stolze Bilanz bei der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung von Wasserstofftechnologien. Heute decken unsere Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen, jedoch ohne Schadstoffemissionen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

