Newmont überarbeitet Marke – Unternehmen richtet seinen Blick auf die nächsten 100 Jahre überlegener Leistung, Wertschöpfung und Führung im Bereich Nachhaltigkeit

Newmont

Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (nachfolgend „Newmont“ oder „das

Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Marke,

seinen Namen und sein Logo überarbeitet hat, um seinem starken und

stabilen Fundament im Anschluss an zwei historische Transaktionen im

Jahr 2019 Ausdruck zu verleihen. Die überarbeitete Marke des

Unternehmens wird zu Beginn des hundertjährigen Bestehens von Newmont im

Mai 2020 vorgestellt. Am 2. Mai 2021 läutet das Unternehmen dann sein

nächstes Jahrhundert der überlegenen Leistung, Wertschöpfung und Führung

im Bereich Nachhaltigkeit ein. „Wir haben im Jahr 2019 zwei Transaktionen von historischem Ausmaß

erfolgreich abgewickelt, die Newmont zu einer wahrhaft internationalen

Organisation mit einem unübertroffenen Portfolio an Vermögenswerten und

Aussichten in erstklassigen Jurisdiktionen auf der ganzen Welt

transformiert haben“, erklärte Tom Palmer, Präsident und Chief Executive

Officer. „Newmont hat, wie schon zahlreiche Male in der Vergangenheit,

seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich Veränderungen anzupassen,

was wirklich ein Kennzeichen unseres Erfolgs im Lauf der letzten 100

Jahre ist. Die Aktualisierung unserer Marke ist ein folgerichtiger

Schritt, da wir uns den nächsten 100 Jahren in Newmonts langer und

stolzer Tradition von Betriebsdisziplin, rentablem Wachstum,

Umweltverantwortung und Entwicklung branchenführender Talente nähern. Seit fast 100 Jahren ist der Name „Newmont“ als weltweit führendes

Unternehmen im Bergbau bekannt und eine Markenikone im S&P 500-Index und

verschiedenen anderen Indizes. Das aktualisierte Newmont-Logo setzt das

goldene Dreieck aus dem vorhergehenden Logo ein – das die Spitze der

Branche und der Unternehmensführung versinnbildlicht – um die Stärke und

Stabilität zu verankern, die das neue Logo vermittelt. „Unsere bewährte Strategie und Grundwerte bleiben zwar weiterhin von

entscheidender Bedeutung für unseren kontinuierlichen Erfolg, wir haben

aber unsere Marke aktualisiert und angepasst, um unsere Position als

transformiertes und weltweit führendes Goldunternehmen widerzuspiegeln“,

fügte Palmer hinzu. Newmont verfügt über das stärkste und nachhaltigste Portfolio an

operativen Geschäften, Projekten und Explorationsaussichten im

Goldsektor. Diese Vermögenswerte ermöglichen dem Unternehmen die

Sequenzierung gewinnbringender Projekte in seiner beispiellosen

Pipeline, um eine stabile Goldproduktion über einen jahrzehntelangen

Zeitrahmen in erstklassigen Jurisdiktionen in aller Welt

aufrechtzuerhalten. SIE KÖNNEN DAS VIDEO MIT TOM PALMER SOWIE MARKENFOTOS HIER SEHEN: https://www.newmont.com/BrandRefreshAssets

Über Newmont

Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und Hersteller von

Kupfer, Silber, Zink und Blei. Das erstklassige Portfolio des

Unternehmens an Vermögenswerten, potenziellen Kunden und Talenten ist in

bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Nordamerika, Südamerika,

Australien und Afrika verankert. Newmont ist der einzige Goldproduzent,

der im S&P 500-Index gelistet und für seine grundlegenden Umwelt-,

Sozial- und Governance-Praktiken allgemein anerkannt ist. Das

Unternehmen ist Branchenführer bei der Wertschöpfung, unterstützt durch

robuste Sicherheitsstandards, überlegene Ausführung und technische

Kompetenz. Newmont wurde im Jahr 1921 gegründet und ist seit 1925

