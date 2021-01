19:10 | 08.01.2021



NTT präsentiert sich als Online-Aussteller auf der CES 2021, dem einflussreichsten Tech-Event der Welt



NTT Corporation (NTT)(TOKYO:9432) wird auf der CES 2021 ausstellen, dem weltweit einflussreichsten Tech-Event, das von Montag, 11. Januar bis Donnerstag, 14. Januar 2021(EST) online stattfindet. Für NTT ist es nach dem vergangenen Jahr die zweite Teilnahme an der CES. Im Rahmen von Präsentationen und Videos wird NTT folgende Themen vorstellen:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210108005509/de/Spotlight Session [Live]:

“NTT vision for moving IOWN forward“ (NTT-Vision für den Fortschritt von IOWN)

Jun Sawada, President und Chief Executive Officer, NTT

12.01.2021, 10:15–10:45 Uhr (EST) / 13.01.2021, 0:15–0:45 Uhr (JST)

Auf Einladung von Gastgeber und „NTT INDYCAR SERIES“-Spitzenfahrer Takuma Sato spricht Jun Sawada darüber, wie NTT die IOWN-Initiative vorantreibt und welche Zukunftsperspektiven sie hat.

Die IOWN-Initiative führt photonisch-elektronische Konvergenztechnologie in Geräte wie LSI, Silizium-Chipsätze sowie Netzwerke ein, um eine schnellere Informationsverarbeitung und einen ultraniedrigen Energieverbrauch zu erreichen.

Als Ergebnis wird erwartet, dass eine flexiblere Computer- und Kommunikationsinfrastruktur entwickelt wird und mit Hilfe von cyber-physischen Interaktionen genauere Vorhersagen über die Zukunft gemacht werden können.

Aussteller-Präsentation [On-demand]:

“The IOWN initiative for smart world in the future“ („Die IOWN-Initiative für die intelligente Welt der Zukunft“)

Katsuhiko Kawazoe, Executive Vice President, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsplanung bei NTT

Katsuhiko Kawazoe zeigt, wie bahnbrechende Innovationen im Bereich der optischen Technologien dazu beitragen, IOWN zur Realität werden zu lassen. Dazu werden drei wichtige Plattformtechnologien und fünf Anwendungsszenarien vorgestellt.

Showcase Gallery [On-demand]:

Video mit IOWN-bezogenen Beispielen

NTT wird anhand kurzer Filme IOWN-Anwendungsfälle in den Bereichen Gesundheitswesen, Umwelt und Energie, Landwirtschaft, Sport und Unterhaltung sowie Mobilität vorstellen.

NTT wird auch den „NTT R&D CES 2021 Special Room“ auf der „DOOR“ einrichten, ein eigenes 3D-Medium, in dem IOWN-bezogene Videos und das Einführungsvideo der „DOOR“ gezeigt werden. Die „DOOR“ kann über VR-Geräte, Smartphones und PCs genutzt werden. Die NTT-Inhalte der CES 2021 werden ab Mitte Februar 2021 auf der „DOOR“ zugänglich sein.

Referenz:

Offizielle CES-Website https://www.ces.tech/

NTT CES 2021 Spezial-Website https://www.ntt.co.jp/activity/en/ces/

NTT R&D CES 2021 Special Room https://door.ntt/web/rooms/ces_room.html1 IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) ist eine zukunftsweisende Kommunikationsinfrastruktur, die modernste optische und informationsverarbeitende Technologien einsetzt, um eine intelligente Welt zu schaffen.Über NTT

NTT glaubt an die Lösung sozialer Probleme durch unsere Geschäftsaktivitäten, indem wir Technologie für gute Zwecke einsetzen. Wir helfen unseren Kunden, ihr Wachstum zu beschleunigen und Innovationen für aktuelle und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Unsere Dienstleistungen umfassen digitale Unternehmensberatung, Technologie und Managed Services für Cybersicherheit, Anwendungen, Arbeitsplätze, Clouds, Rechenzentren und Netzwerke, die alle durch unsere fundierte Branchenkenntnis und Innovation unterstützt werden. Als einer der globalen Top-5-Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen sind unsere vielfältigen Teams in über 80 Ländern und Regionen tätig und erbringen Dienstleistungen für über 190 von ihnen. Wir betreuen 80 % der Fortune-Global-100-Unternehmen und Tausende anderer Kunden und Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Um weitere Informationen über NTT zu erhalten, besuchen Sie bitte www.global.ntt/.

