4:13 | 04.02.2020



ONE Banana zertifiziert Bio-Produktion gemäß FAIRTRADE-Standard



„Unsere nachhaltigen landwirtschaftlichen Familienbetriebe sind sämtlich gemäß den höchsten externen Standards zertifiziert; jetzt können wir aber auch mit Stolz bekannt geben, dass unser landwirtschaftlicher Betrieb in Peru gemäß dem internationalen Fairtrade-Standard zertifiziert ist, wovon alle an der Lieferkette Beteiligten profitieren – von den Erzeugern bis zu den Endverbrauchern“, so Robert Adams, Präsident von ONE Banana Co.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200203005848/de/ONE Banana’s organic farm in Peru is certified under the FairTrade International standard, complying with fair and sustainable trade practices, as well as international labor standards such as the payment of a fair price and fair wages for workers. “All of our organic products are cultivated in our family-owned farm in Peru and can be easily identified by the characteristic ONE BANANA label in a vibrant purple color,” Robert Adams, President of ONE Banana Co. (Photo: Business Wire)

Durch die Zertifizierung seiner Geschäftsbetriebe versichert ONE Banana, dass sich das Unternehmen zu fairen und nachhaltigen internationalen Handelspraktiken verpflichtet und so die Zahlung eines fairen Preises und folglich eines fairen Lohns für die Arbeitnehmer sowie die Einhaltung internationaler Arbeits- und Umweltstandards unterstützt.

ONE Banana ist Bio:

Biolandwirtschaft verbessert die Bodenfruchtbarkeit; Chemikalien wie Pestizide oder künstliche Stickstoffdünger werden nicht verwendet, was auch für einen höheren Gehalt an Nährstoffen und Antioxidantien sorgt.

ONE Banana baut seine Bio-Produktion auf einem 100-prozentigen Bio-Bauernhof in Peru an, wo Bananen gemäß den höchsten internationalen Standards angebaut werden, um eine hervorragende Produktqualität zu gewährleisten. „Unsere Bio-Produkte sind leicht an unserem charakteristischen ONE-BANANA-Label in leuchtendem Lila zu erkennen“, so Adams.

FAIRTRADE-Standard:

Der Fairtrade-Standard zielt darauf ab, Armut durch Gemeindeentwicklung und die Förderung eines fairen Preises für Waren zu bekämpfen, sodass Landwirte und Arbeiter in Entwicklungsländern ein angemessenes Einkommen für die geleistete Arbeit erhalten.

Genau wie ONE Banana orientiert sich der FAIRTRADE-Standard an den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Dies garantiert, dass das Unternehmen das gesetzliche Rahmenwerk in allen Ländern einhält, in denen es tätig ist, und so die Compliance über das Maß hinaus fördert, das von der Marke erwartet wird.

Zertifizierungen:

ONE Banana hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige und köstliche Bananen auf sozial und ökologisch verantwortliche Weise anzubauen.

Durch die Implementierung von CSR-Programmen und den Einsatz modernster Technologien kann ONE Banana die internationalen Standards für die Gemeindeentwicklung und Erhaltung natürlicher Ressourcen einhalten, was es dem Unternehmen ermöglicht hat, gemäß folgenden Standards zertifiziert zu werden: Rainforest Alliance, BASC, Global Gap, CTPA, USDA Organic, Europäische Öko-Verordnung und Japanese Agricultural Standard – JAS.

Über ONE Banana:

ONE Banana ist ein in Familienbesitz befindlicher nachhaltiger Anbauer, Spediteur und Vertreiber von tropischen Früchten mit Niederlassungen in den USA, Guatemala, Europa, Peru und Ecuador. Das Unternehmen hat sich zu einer führenden Kraft für sozial verantwortliche und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.onebananas.com

