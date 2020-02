3:48 | 11.02.2020

Pacific Drilling kündigt den Abschluss einer revolvierenden Kreditvereinbarung an

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es mit Angelo, Gordon Energy Servicer, LLC, als Verwaltungsbevollmächtigten und den daran beteiligten Kreditgebern eine Vereinbarung über einen revolvierenden Kredit mit First Lien Notes (erstrangigen Pfandanleihen) in Höhe von 50 Millionen USD mit höchster Priorität abgeschlossen hat (die „revolvierende Kreditvereinbarung“). Das Unternehmen geht davon aus, dass es alle zukünftigen Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung zur Finanzierung von Betriebskapital und Investitionsbedarf verwenden wird. Die Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung werden von allen Tochtergesellschaften garantiert, die für die 8,375% First Lien Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2023 („First Lien Notes“) und 11,0/12,0% Second Lien PIK Notes mit Fälligkeit 2024 (zusammen die „Anleihen“) bürgen. Die revolvierende Kreditvereinbarung ist durch ein alleiniges Pfandrecht ersten Ranges („First-Priority Lien“) auf die Forderungen des Unternehmens und der Garanten sowie durch ein gemeinsames Pfandrecht ersten Ranges („Shared First Priority Lien“) auf alle Vermögenswerte, die als Sicherheit unter diesen ersten Pfandrechtsschuldverschreibungen dienen, mit einem vorrangigen Recht auf Rückzahlung vor anderen ersten Pfandrechtsinhabern in einer Vollstreckungsmaßnahme gesichert. Die Fazilität stellt einen Teil der zulässigen Verschuldungskapazität des Unternehmens unter den für die Schuldverschreibungen geltenden Anleiheverträgen dar, wobei andere zulässige Verschuldungskapazitäten erhalten bleiben, wie z. B. die Möglichkeit, bis zu 50 Millionen USD im Rahmen einer Kapital-Leasing-Fazilität oder bis zu 50 Millionen USD durch die Nutzung unseres allgemeinen Verschuldungskorbes, der besichert werden kann, zu übernehmen. Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, kommentierte: „Wir freuen uns, mit Angelo Gordon eine Partnerschaft für diese dreijährige Fazilität über 50 Millionen USD einzugehen. Da sich der Markt für hochspezialisierte Bohrschiffe weiter verbessert, ermöglicht uns diese Fazilität die finanzielle Flexibilität, um neue Chancen zu nutzen.“ Todd Dittmann, Head of Energy bei Angelo Gordon, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Pacific Drilling und seinem branchenführenden Management-Team, um einen wichtigen Zugang zu Kapital zu schaffen, das in Kombination mit den hochrangigen Kunden des Unternehmens, der jungen Flotte und dem sicheren, effizienten und zuverlässigen Portfolio an Bohrdienstleistungen einen bedeutenden Wert für alle Beteiligten schaffen sollte.“

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten, effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

