0:45 | 30.06.2020

PDI Insights Cloud erweitert Funktionalität für Einzelhändler und Hersteller von Verbrauchsgütern weltweit um On-Demand-Daten und -Analysen

Das Unternehmen PDI (www.pdisoftware.com), ein globaler Anbieter von ERP-, Kraftstoffpreis-, Logistik- und Marketing-Cloud-Lösungen für die Kiosk- und Tankstellenbranche sowie für den Erdölgroßhandel, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Geschäftsfunktionen für Angebote und Einblicke um die ehemals als SwiftIQ bezeichnete PDI Insights Cloud erweitert hat, um Echtzeitdaten und -analysen einzubeziehen, die dazu beitragen können, Kiosk- und Tankstellenbetreiber sowie Hersteller von Verbrauchsgütern dabei zu unterstützen, sich langsam von der COVID-19-Pandemie zu erholen. Die Insights Cloud steht jetzt globalen Kiosk- und Ladenbetreibern sowie Herstellern von Verbrauchsgütern bzw. Schnelldrehern zur Verfügung. So können sie tägliche und wöchentliche Trends überwachen und auf detailliertere Daten auf Quittungsebene zugreifen. Die Lösung liefert Herstellern von Verbrauchsgütern auch Daten von Ladenketten und unabhängigen Betreibern. Das Verständnis von Veränderungen im Käuferverhalten, einschließlich der Warenkorbgröße und der Artikel, ist der Schlüssel zum Wachstum und zur Bereitstellung relevanter Angebote für Verbraucher. Unternehmen, die Insights Cloud verwenden, können Folgendes tun: Auf automatisierte Daten und Erkenntnisse auf Warenkorbebene in Echtzeit zugreifen Ein tieferes Verständnis des Käuferverhaltens erlangen Treue- und Werbeprogramme verfeinern Kapitalrendite messen Wettbewerbsdruck, enge Margen, eingeschränkte Sichtbarkeit und schnelle Änderungen des Kundenverhaltens machen die Verwaltung und Messung von Verkäufen, Treueprogrammen und Werbeaktionen wichtiger denn je. Die Insights Cloud bietet eine automatisierte Plattform, die zeitnahe Daten und Erkenntnisse liefert, damit Unternehmen wachsen und Gewinne maximieren können. „Wir haben in eine Lösung investiert, die intuitiv, flexibel und vor allem schnell ist, damit sich unsere Kunden befähigt fühlen, mit Vertrauen profitable Geschäftsentscheidungen zu treffen“, sagte Jamie Hudson, Senior Vice President und General Manager der Abteilung Offers and Insights bei PDI. Die Insights Cloud steht derzeit unabhängigen Unternehmen, Ketten und Herstellern von Verbrauchsgütern an Tausenden von Standorten zur Verfügung. Erfahren Sie hier mehr über die Insights Cloud.

Über PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI), hilft Einzelhändlern und Mineralöl-Großhändlern durch digitale Transformation und Unternehmenssoftware, die es ihnen ermöglicht, ihren Umsatz zu steigern, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Geschäft über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu harmonisieren. Über 1500 Kunden an mehr als 200.000 Standorten weltweit verlassen sich auf unsere führenden ERP-, Logistik-, Treibstoffpreis- und Marketing-Cloud-Lösungen, um Einblicke zu erhalten, die das Volumen, die Marge und die Kundenbindung erhöhen. PDI ist Eigentümer und Betreiber des Treueprogramms Fuel Rewards®, das Jahr für Jahr als das leistungsfähigste Sparprogramm im Kraftstoffbereich bewertet wird. Seit mehr als 35 Jahren helfen wir mit unserem umfassenden Lösungsangebot und unserem unübertroffenen Know-how Kunden jeder Größe, ihr Unternehmen neu zu erfinden und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen über PDI finden Sie unter www.pdisoftware.com.

