Risen unterzeichnet einen Synergetic 140 MW-Vertrag mit UPC-AC Energy Solar

NINGBO, China, 14, September 2020 /PRNewswire/ — Risen Energy Co., Ltd, ein führender Tier1Hersteller von Hochleistungs-Solarphotovoltaikprodukten, hat gerade einen strukturierten 140MWp-Liefervertrag mit UPC-AC Energy Solar Asia angekündigt Limited (UPC-AC Energy SA).Der Mehrparteienvertrag, der verschiedenen Anforderungen der Stakeholder gerecht wird, besteht aus den bewährten Mono PERC-Modulen von Risen, die im Laufe dieses Jahres und bis Anfang 2021. bereitgestellt werden.UPC-AC Energy SA ist ein Joint Venture zwischen UPC Renewables und AC Energy. Zusammen bilden sie einen potenziellen Kandidaten unter dem Motto “Watch this Space”. Mit mehr als 1 GW Solarprojekten in der Pipeline im asiatisch-pazifischen Raum prägt dieses Joint Venture die Solarlandschaft der Region.Herr Pranab Kumar Sarmah, CEO von UPC-AC Energy SA, erklärt weiter: “Unser Joint Venture ist bestrebt, die bestmöglichen Ergebnisse für alle an unseren Projekten beteiligten Stakeholder zu erzielen, und zwar von jeder Abteilung in unseren beiden jeweiligen Unternehmen, technisch, kommerziell und legal, an die entsprechenden Abteilungen innerhalb unseres gewählten EPC-Anbieters und dann in Vertrag mit unseren Lieferanten geformt. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Risen aufmerksam auf unsere verschiedenen und tatsächlich variablen Anforderungen gehört und in Form von Sachleistungen reagiert hat, um uns eine funktionsfähige, profitable und maßgeschneiderte Lösung zu bieten, die unsere komplexen Anforderungen erfüllt. “”Eine intensive Reise zur Verwirklichung.” bestätigte Herr Bypina Veerraju Chaudary, CSMO von Risen. “Unser Ziel ist es immer, mehr als nur ein Anbieter erstklassiger Produkte zu sein. Wir verstehen die Komplexität des Hintergrunds bei der Einrichtung einer wirklich kostengünstigen Solar-PV-Anlage, bei der die Interessen aller Beteiligten vertreten und geschützt werden, und freuen uns, dass wir erneut unsere Kernkompetenz unter Beweis stellen konnten, um jeden Bedarf innerhalb des Unternehmens auszugleichen dieser Vertrag. Wir freuen uns darauf, in Zukunft an der weiteren Expansion von UPC-AC Energy SA mit weiteren maßgeschneiderten Verträgen teilzunehmen, die darauf abzielen, greifbarere Ergebnisse zu erzielen. “Das letzte Fragment des Mehrwerts aus einer Vereinbarung herauszuholen, kann sich als problematisch erweisen, wenn mehrere Teilnehmer jeweils ihre eigenen Kriterien erfüllen müssen. In der heutigen wettbewerbsintensiven Solarumgebung zählen jedoch alle Gewinne zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Erfolgs und sind für diejenigen Parteien von größter Bedeutung, die entschlossen sind, sich zu beschleunigen ihr Wachstum aus einer für beide Seiten vorteilhaften Finanzlage. Wenn sich jede Partei in die gleiche Richtung zusammenzieht, liefert die sich daraus ergebende Synergie “in Pik” Erfolg, insofern, als das oben erwähnte “Watch this Space” zweifellos mit weiteren herausragenden Neuigkeiten gefüllt sein wird.Über RisenRisen Energy ist ein führender, globaler Tier1,Hersteller mit AAA-Rating für Hochleistungs-Solarphotovoltaikprodukte und Anbieter von umfassenden Geschäftslösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und 2010, börsennotierte Unternehmen zwingt seine globalen Kunden zur Wertschöpfung. Techno-kommerzielle Innovationen, die durch umfassende Qualität und Support untermauert werden, umfassen Risen Total Solar PV-Geschäftslösungen, die zu den leistungsstärksten und kostengünstigsten in der Branche gehören. Mit lokaler Marktpräsenz und einem starken Status der Finanzbankfähigkeit sind wir entschlossen und in der Lage, strategische, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, da wir gemeinsam vom steigenden Wert grüner Energie profitieren.Über UPC-AC Energy SolarUPC-AC Energy Solar ist ein 50-50 50-Joint-Venture-Unternehmen zwischen AC Energy (über AC Renewables International Pte. Ltd.) und UPC Renewables (über UPC Solar Asia Pacific Limited) für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarprojekten in den USA Asiatische Pazifik-Region.Risen Energy Co., Ltd CONTACT: KONTAKT: Risen Energy Co., Ltd, Ponsekar, +91-9611333011 Web site: www.risenenergy.com/