8:00 | 29.12.2021

Samsung SDI führt Akkumarke PRiMX ein

Am 29. gab Samsung SDI (KRX:006400) die Einführung seiner Batteriemarke PRiMX (ausgesprochen: „Praimax“) bekannt. Samsung SDI soll die Super-Gap-Technologiestrategie durch die Einführung der Marke fördern, die die Identität des Unternehmens transportiert.

Samsung SDI hat seine Akkumarke PRiMX auf den Markt gebracht, die die einzigartige Identität von Samsung SDI vermittelt. PRiMX steht für „Prime Battery for Maximum Experience." Die Marke wurde unter den drei Schlüsselbegriffen „Absolute Qualität", „Hervorragende Leistung" und „Nachgewiesener Vorteil" entwickelt. Für PRiMX wurde die Markenregistrierung nicht nur in Korea, sondern auch in Europa abgeschlossen und die Marke soll in Kürze in den USA registriert werden. Samsung SDI wird PRiMX auf alle hergestellten Batterien anwenden, um eine hohe Qualität und Technologie zu erreichen, die den drei Schlüsselbegriffen angemessen ist.

PRiMX steht für „Prime Battery for Maximum Experience“. Die Marke wurde unter den drei Schlüsselbegriffen „Absolute Qualität“, „Hervorragende Leistung“ und „Nachgewiesener Vorteil“ entwickelt. „Absolute Qualität“, das erste Stichwort, steht für die sicherste und zuverlässigste Batteriequalität. Samsung SDI hat die Qualitätskontrolle für den gesamten Prozess von der Batterieentwicklung über die Herstellung bis zum Versand verstärkt. Es führt eine strenge Qualitätsprüfung durch, z. B. die Auswahl von Materialien und Design, die die Batteriequalität in der Entwicklungsphase verbessern können, die Weiterentwicklung des Fehlererkennungsalgorithmus mit dem Deep-Learning-basierten KI-Test in der Herstellungs- und Versandphase und die Untersuchung von etwa 500 Qualitätsartikeln im gesamten gesamten Herstellungsprozess. „Hervorragende Leistung“ bedeutet eine Hochleistungs-Batterietechnologie mit hoher Kapazität und der neuesten Materialtechnologie von Samsung SDI, einschließlich einer Kathoden- und Siliziumanode mit hohem Nickelgehalt, und seiner unübertroffenen Fertigungskapazität. Es ist von entscheidender Bedeutung, Schlüsselleistungen wie die Laufleistung von Elektrofahrzeugen und die Leistung von Elektrowerkzeugen zu bestimmen. „Nachgewiesener Vorteil“ bedeutet Benutzerfreundlichkeit, die mit der unabhängig entwickelten Technologie des Unternehmens erreicht wird. Insbesondere die mit einem neuen Verfahren entwickelte Super-Schnellladetechnologie gilt als bahnbrechend, um die Transportstrecke und -zeit der Lithium-Ionen durch Reduzierung des Widerstands innerhalb der Batteriezelle zu minimieren. Für PRiMX wurde die Markenregistrierung nicht nur in Korea, sondern auch in Europa abgeschlossen und soll in Kürze in den USA registriert werden. Samsung SDI wird PRiMX auf alle hergestellten Akkus anwenden, um eine hohe Qualität und Technologie zu erreichen, die den drei Schlüsselwörtern angemessen ist. Mit der Einführung von PRiMX hat Samsung SDI eine Microsite eröffnet und ein Video zur Markeneinführung veröffentlicht. Das Video hilft den Zuschauern, die Bedeutung und die Eigenschaften von PRiMX leicht zu verstehen. „PRiMX ist eine Akkumarke, die die einzigartige Identität von Samsung SDI vermittelt“, sagte Executive Vice President Michael Son vom Samsung SDI Strategic Marketing Team. „Wir werden die Marke entwickeln, um den Gipfel der Technologie zu erreichen.“ Weitere Informationen zu Samsung SDI und PRiMX auf www.samsungsdi.com und https://sdi-on.com/primx/en/ (Microsite). Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

