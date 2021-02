6:24 | 24.02.2021

Shanghai Electric Guoxuan und Pacific Green unterzeichnen Absichtserklärung zur Herstellung von Batterie-Energiespeichersystemen

SHANGHAI, 24. Februar 2021 /PRNewswire/ — Die Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (“Shanghai Electric Guoxuan” oder “das Unternehmen”) und Pacific Green Technologies, Inc. (“Pacific Green” oder “PGTK”) haben eine Absichtserklärung zur strategischen Herstellung von Batteriespeichersystemen unterzeichnet. Die beiden Parteien werden ihre jeweiligen Vorteile und Ressourcen nutzen, um neue Projekte für Energiespeichersysteme auf internationaler Ebene in Angriff zu nehmen und Shanghai Electric Guoxuan den Weg auf den weltweiten Markt für hochwertige Energiespeicher zu ebnen.https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg]Pacific Green wird die Projektumsetzung über seine Tochtergesellschaft Pacific Green Energy Storage Technology Co., Ltd. überwachen. Aufgrund seiner Erfahrung bei der Beschaffung und Entwicklung internationaler Energiespeicherprojekte liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen Systemdesign, Integration und kommerzielle Optimierung. Shanghai Electric Guoxuan, ein im Dezember 2017 zwischen Shanghai Electric gegründetes Joint Venture und Gotion High-Tech (SZSE: 002074), wird seine Expertise als führender Anbieter nutzen, um Lithium-Batterie-Systeme bereitzustellen.Shanghai Electric Guoxuan konzentriert sich auf die Technologiesektoren Energiespeicher-Batterien und Energiespeicher-Systemintegration. Zu den von dem Unternehmen abgedeckten Bereichen gehören Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Service von Lithiumbatterie-Speichersystemen sowie die Erforschung fortschrittlicher Lithiumbatterie-Speichermaterialien, Batterien, Batteriemanagement und integrierter Systeme in der gesamten Industriekette. Das Unternehmen hat zwei langlebige Lithium-Eisenphosphat-Batterien entwickelt, die fortschrittliche Technologie nutzen, um das Materialdesign und die Produktionsprozesse zu optimieren. Diese Batterien halten nicht nur Überladung, Kurzschlüssen und Überhitzung stand, sondern verfügen auch über branchenführende Lebenszyklen, die die hohen Sicherheits- und Langlebigkeitsanforderungen an Energiespeicher erfüllen.Im Dezember 2018 legte Shanghai Electric Guoxuan den Grundstein für seinen Industriestandort für Nantong-Lithiumbatterien mit einer geplanten Kapazität von 10 GWh und einer Gesamtprojektinvestition von 3 Mrd. RMB. Am 29. September 2020 wurde die Phase 1 des Standorts Nantong mit 1,5 Mrd. RMB und 5 Gigawatt offiziell fertiggestellt und mit erstklassigen Produktionsanlagen, intelligenter Produktion und einer Fabrikdigitalisierungsquote von 85 % in Betrieb genommen.Weitere wichtige inländische Projekte sind:

— Großprojekte zur Energiespeicherung in Anhui, Qinghai und mehr: Seit

2017 hat Shanghai Electric eine Reihe von Energiespeicherprojekten in 13

Provinzen, Städten und autonomen Regionen in ganz China entwickelt, die

sich hauptsächlich auf Energiemikronetze, industrielle und kommerzielle

Energiespeicher, Energiespeicher für neue Energien, gemeinsame

Photovoltaikspeicher und Energiespeicher mit integriertem Speicher

konzentrieren.

— Das gemeinsame Energiespeicherprojekt in Qinghai mit 32 MW/64 MWh:

Shanghai Electric ist eine innovative Premiere in Bezug auf neue

Energiespeicher und hat am 26. Dezember 2020 seine vollständige

Industriekettenlösung vorgestellt, die Quelle, Netzwerk, Ladung und

Speicher über ein neues Modell für gemeinsame Energiespeicher

miteinander verbindet.

— Internet+ Smart Energy-Projekt Chongming: Seit 2018 implementiert

Shanghai Electric eine Reihe intelligenter Engineering-Lösungen für

das Dorf Xin’an in der Stadt Sanxing. Das Projekt erzeugt Strom aus 100

% erneuerbaren Energien, fügt ein Energiespeicherbatteriesystem hinzu,

erzielt Spitzenwerte und konfiguriert eine Reihe von

Leistungskompensationsgeräten, um die Stromqualität zu verbessern. Das

Energiemanagementsystem steuert sowohl die netzgebundenen als auch die

netzunabhängigen Hybridsysteme und stellt gleichzeitig sicher, dass

Beleuchtungssysteme, Ladestationen und andere öffentliche Einrichtungen

mit Strom versorgt werden. Ab dem ersten Halbjahr 2020 feierte das

Projekt mehr als 550 Tage sicheren und erfolgreichen Betriebs mit einer

gesamten Stromerzeugung von fast 320.000 kWh und speiste fast 190.000

kWh saubere, grüne Energie ins Netz ein. Das bedeutet, dass der

CO2-Ausstoß um rund 320 Tonnen reduziert wurde, was dem Anpflanzen von

fast 120 Bäumen entspricht.

— 5G-Basisstationsbatterien: Shanghai Electric Guoxuan hat bisher im In-

und Ausland einen Umsatz von mehr als 100 Mio. RMB erzielt, um

5G-Basisstationen mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien zu versorgen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg]Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpgShanghai Electric CONTACT: KONTAKT: Shen Jin, +86(21)23196217, shenjin@shanghai-electric.com Web site: www.shanghai-electric.com/