23:18 | 14.01.2022

Shanghai Futures Exchange und Shanghai International Energy Exchange veröffentlichen Handelsvolumenstatistik für 2021

SHANGHAI, 14. Januar 2022 /PRNewswire/ — Am 14. Januar 2022 haben Shanghai Futures Exchange [http://www.shfe.com.cn/en/] (SHFE) und ihre Tochtergesellschaft Internationale Energiebörse Shanghai [http://www.ine.cn/en/] (INE) die Handelsvolumenstatistik für 2021 veröffentlicht.Highlights:Das Gesamthandelsvolumen der SHFE erreichte im Jahr 2021 2.370.541.568 Lots, 14 % mehr als im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Handelstage belief sich auf 243.

— Das jährliche Gesamthandelsvolumen von Kupfer lag bei 64.107.155 Lots,

während das durchschnittliche tägliche Open Interest im November 2021

einen Höchststand von 385.880 Lots erreichte

— Das jährliche Gesamtvolumen des Silberhandels lag bei 231.457.606 Lots,

während das durchschnittliche tägliche Open Interest im Dezember 2021

einen Höchststand von 666.393 Lots erreichte

— Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Heizöl lag bei 276.993.809

Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest im Januar

2021 einen Höchststand von 448.837 Lots erreichte

— Das jährliche Handelsvolumen von Betonstahl belief sich auf 655.986.710

Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest im Dezember

2021 einen Höchststand von 2.553.290 Lots erreichte

— Das jährliche Handelsvolumen von Naturkautschuk belief sich auf

121.600.877 Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest

im Juni mit 323.474 Lots einen Höchststand von 2021 erreichte

— Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Zellstoff belief sich auf

119.222.581 Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest

im März 2021 einen Höchststand von 454.329 Lots erreichte

— Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Goldoptionen lag bei 3.136.186

Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest im März

mit 31.195 Lots einen Höchststand von 2021 erreichte

Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/ [http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/]Das gesamte Handelsvolumen für INE erreichte im Jahr 2021 75.233.145 Lots, was einem Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gesamtzahl der Handelstage belief sich auf 243.

— Das jährliche Handelsvolumen für Rohöl lag bei 42.645.180 Lots,

während das durchschnittliche tägliche Open Interest im Januar 2021

einen Höchststand von 83.403 Lots erreichte

— Das jährliche LSFO-Gesamthandelsvolumen lag bei 18.594.750 Lots,

während das durchschnittliche tägliche Open Interest im Januar 2021

einen Höchststand von 143.710 Lots erreichte

— Das jährliche Gesamthandelsvolumen von Kupfer lag bei 4.833.280 Lots,

während das durchschnittliche tägliche Open Interest im Februar mit

21.977 Lots einen Höchststand erreichte

— Das jährliche TSR 20-Handelsvolumen belief sich auf 7.597.424 Lots,

während das durchschnittliche tägliche Open Interest im Dezember 2021

einen Höchststand von 55.694 Lots erreichte

— Das jährliche Handelsvolumen für Rohöloptionen lag bei 1.562.511

Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest im August

mit 18.479 Lots einen Höchststand von 2021 erreichte

Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.ine.cn/en/statements/ [http://www.ine.cn/en/statements/]Informationen zu SHFEMit dem Ziel, der Realwirtschaft zu dienen, unterliegt die Shanghai Futures Exchange (“SHFE”) der einheitlichen Regulierung durch die China Securities Regulatory Commission (“CSRC”) und organisiert den von der CSRC genehmigten Futures-Handel nach den Grundsätzen der Offenheit, Unparteilichkeit, Fairness und Integrität. Derzeit sind an der SHFE 20 Futures-Kontrakte und 6 Rohstoffoptionen zum Handel verfügbar.Informationen zu INERegistriert in der Pilot-Freihandelszone China (Shanghai) im Jahr 2013, betreibt Shanghai International Energy Exchange [http://www.ine.cn/en/] (“INE”) die Notierung, das Clearing, die Abrechnung und die Lieferung von Futures, Optionen und anderen Derivaten, formuliert Geschäftsregeln, setzt die Selbstregulierung um, veröffentlicht Marktinformationen und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Technologie, Handelsplatz und Einrichtungen.Shanghai Futures Exchange CONTACT: KONTAKT: Zhang Mingyi, zhang.mingyi@shfe.com.cn, +86-21-6840000