3:10 | 07.01.2022



Smithers gibt die Ernennung eines Direktors für Fate and Metabolism (Umweltverhalten und Stoffwechsel), Vereinigtes Königreich, Environmental Risk Sciences (Umweltrisikowissenschaften) bekannt



Smithers, ein führender Anbieter von Test-, Beratungs-, Informations- und Compliance-Dienstleistungen, hat die Ernennung von Sara Penketh zur Direktorin für Fate and Metabolism (Umweltverhalten und Stoffwechsel) in der Niederlassung in Harrogate, Vereinigtes Königreich, bekannt gegeben.

Als Direktorin des Environmental Fate und Metabolism Teams wird Sara die wissenschaftliche Leitung und das Management übernehmen, weltweit mit Kunden und Kollegen zusammenarbeiten und gleichzeitig die Einhaltung der technischen, qualitätssichernden und finanziellen Leistungsziele sicherstellen. Ihr Team konzentriert sich auf Auftragsstudien von der Prüfung über die Analyse, Bewertung und Berichterstattung, um hohe Standards bei der Datenqualität und Zuverlässigkeit zu erreichen.

„Wir freuen uns, dass Sara in unserem Team ist. Ihr fundiertes Wissen über Umweltverhalten und Stoffwechsel, ihre Führungsqualitäten und ihre Leidenschaft, Teams zu motivieren, werden die Testziele und Qualitätsstandards sichern“, sagte Sharon Swales, Geschäftsführerin der Smithers Environmental Risk Sciences Division.

„Saras Erfahrung wird sie in die Lage versetzen, unsere regulierten Prüfdienste fachkundig zu leiten und sicherzustellen, dass wir auch weiterhin genaue Daten pünktlich und mit viel Fingerspitzengefühl liefern“, sagte Susan Shepherd, Präsidentin der Smithers Environmental Risk Sciences Division. „Ihr Verständnis für Sicherheitsprüfungen, Risikobewertung und gesetzliche Vorschriften für Agrochemikalien, Chemikalien und Arzneimittel wird dazu beitragen, die Kundenbeziehungen zu stärken und das Vertrauen in die Dienstleistungen zu stärken, die im Geschäftssegment Umweltverhalten und Stoffwechsel angeboten werden“.

Sara erwarb ihren MSc in analytischer Chemie und Instrumentierung an der Loughborough University of Technology, nachdem sie ihren BSc in Chemie (University of Newcastle upon Tyne) erworben hatte. Seitdem hat sie zunehmend verantwortungsvollere Aufgaben in den Bereichen Umweltverhalten, tierischer Stoffwechsel und Rückstandsuntersuchungen, Betreuung und Motivation von Teammitgliedern sowie Management von Geschäftsabläufen übernommen.



Über Smithers:

Smithers wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio. Das Unternehmen ist ein multinationaler Anbieter von Prüf-, Beratungs-, Informations- und Compliance-Dienstleistungen. Mit Laboratorien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien unterstützt Smithers Kunden in den Bereichen Transport, Biowissenschaften, Verpackung, Werkstoffe, Komponenten, Verbrauchsgüter, Trockenprodukte und Energie. Smithers liefert präzise Daten, pünktlich und mit hohem Wiedererkennungswert, indem es Wissenschaft, Technologie und geschäftliches Fachwissen integriert, so dass Kunden mit Zuversicht innovieren können.

