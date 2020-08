14:00 | 31.08.2020



Tommy Hilfiger beschleunigt Nachhaltigkeitsprozess mit ehrgeizigem „Make it Possible“-Programm



Tommy Hilfiger, ein Unternehmen im Besitz von PVH Corp. [NYSE:PVH], kündigt mit „Make it Possible“ einen mutigen Ansatz zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit an, der den Anspruch des Unternehmens bekräftigt, Mode nach dem Leitprinzip „Waste Nothing and Welcome All“ zu kreieren. Mit Make it Possible arbeitet Tommy Hilfiger bis 2030 zunächst auf 24 ehrgeizige Ziele rund um Zirkularität und Inklusivität im Rahmen von vier Schwerpunktbereichen hin:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005330/de/Kreislaufwirtschaft: Produkte sollen vollständig zirkulär und Teil einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft sein.

Dem Leben gewidmet: Mit Sensibilität gegenüber den Grenzen des Planeten handeln, beispielsweise in den Bereichen Klimawandel, Landnutzung, Süßwasser- und chemische Verschmutzung, angefangen bei dem, was wir kaufen, bis zu dem, wo wir verkaufen.

Jeder ist willkommen: Eine Marke sein, die jeden TOMMY Fan einschließt – immer inklusiv und vollständig zugänglich.

Eine Chance für alle: Gleichberechtigten Zugang zu Chancen schaffen – keine Erfolgsbarrieren bei Tommy Hilfiger.

Das Programm von Tommy Hilfiger basiert auf der Strategie Forward Fashion der Muttergesellschaft PVH Corp, insgesamt 15 Prioritäten, die darauf abzielen, die negativen Auswirkungen auf null zu senken, die positiven Auswirkungen auf 100 % zu erhöhen und das Leben von mehr als einer Million Menschen in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens zu verbessern.

„Mit der Eröffnung meines ersten Ladens, People’s Place, im Jahr 1969 in meiner Heimatstadt Elmira sollten Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen und gemeinsam spannende Popkultur erleben können“, so Tommy Hilfiger. „Unsere Marke hat sich im Laufe der Jahre angetrieben von diesem integrativen Geist weiterentwickelt, ebenso wie unser Engagement für soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Mit Make it Possible werden wir unser Engagement noch verstärken. Wir arbeiten mit dem Fokus unseres gesamten Unternehmens an dieser Vision. Wir sind noch nicht am Ziel, werden es aber erreichen.“

„In diesen gesundheitlichen, menschlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Krisenzeiten sind wir gemeinsam dafür verantwortlich, innovative Lösungen für die Förderung von Inklusivität und den Aufbau einer zirkuläreren Zukunft zu finden“, sagte Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global und PVH Europe. „Es liegt in unserer Natur, selbst in den schwierigsten Zeiten Veränderungen voranzutreiben. Aus diesem Grund kündigen wir unser ehrgeiziges Nachhaltigkeitsprogramm ‚Make it Possible‘ mit 24 Zielen bis 2030 an. Tommy Hilfiger verfügt über eine zehnjährige Erfolgsgeschichte im Hinblick auf eine nachhaltigere Zukunft als Vorreiter für umweltfreundliche Denim-Prozesse sowie dem Eintritt für einen schonenden Umgang mit Wasser und der Schaffung von Kollektionen, die von mehr Inklusivität geprägt sind. Make it Possible ist ein Weg im Rahmen unserer Zusammenarbeit, um auf sinnvolle und dauerhafte Weise zu einer besseren Modeindustrie beizutragen.“

Make it Possible ist der jüngste Meilenstein von Tommy Hilfiger auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Die wichtigsten Erfolge sind die Einführung von Tommy Hilfiger Adaptive, das Erwachsenen und Kindern mit Behinderungen das Ankleiden erleichtert, und die Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, ein weltweites Programm zur Unterstützung von Unternehmen in der Gründungs- und Aufbauphase, die Lösungen zur Förderung von Inklusivität und Nachhaltigkeit in der Mode entwickeln. Kürzlich startete Tommy Hilfiger das Programm People’s Place, das die Vertretung von Schwarzen, Indigenen und People of Color (BIPOC) Communities in der Mode- und Kreativbranche fördert. Bislang wurden mehr als 80% der Designer von Tommy Hilfiger in zirkulären Designstrategien geschult und 2019 stammten 72% der weltweit verwendeten Baumwolle aus nachhaltigeren Quellen. Darüber hinaus wurden zwei Millionen Artikel aus Denim mit geringerer Umweltbelastung gefertigt und somit der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt. Jede Saisonkollektion von TOMMY HILFIGER führt nachhaltigere Stile in ihren Kollektionen, wie beispielsweise die für das Frühjahr 2021 geplanten Stile, die um 50% nachhaltiger sind, eine Verdoppelung der Menge seit dem Frühjahr 2020.

In der Erkenntnis, dass ein Unternehmen allein die Nachhaltigkeitslandschaft nicht verändern kann, hat sich Tommy Hilfiger als Teil von PVH Corp. mit Partnern aus der Branche zusammengeschlossen und im August 2019 den Fashion Pact unterzeichnet und den Initiativen Make Fashion Circular und Jeans Redesign der Ellen MacArthur Foundation angeschlossen. In den letzten Jahren hat Tommy Hilfiger mit dem WWF hinsichtlich der Wassergefährdung an unseren strategischen Lieferkettenstandorten kooperiert. Dazu gehören Schulungen zum Thema Wasserrisikomanagement für Zulieferer und Industrieparks im Flussbecken des Taihu in China und die Rolle als Gründungspartner eines neuen Programms für einen schonenden Umgang mit Wasser im vietnamesischen Mekongbecken.

Während des gesamten Prozesses wird Tommy Hilfiger über die Fortschritte informieren. Weitere Informationen zu Make it possible und einen vollständigen Überblick über die bisherigen Erfolge finden Sie unter: http://sustainability.tommy.com.

Über Tommy Hilfiger

Mit einem Markenportfolio, zu dem TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS zählen, ist Tommy Hilfiger eine der angesehensten Unternehmensgruppen im Premium-Designer-Lifestyle-Segment. Der Fokus liegt auf dem Design und der Vermarktung qualitativ hochwertiger Konfektionsmode und Sportswear für Herren, Bekleidungskollektionen und Sportswear für Damen, Kindermode, Jeans-Kollektionen, Unterwäsche (einschließlich Bademäntel, Schlafanzüge und Loungewear) sowie von Schuhen und Accessoires. Über ausgewählte Lizenzträger bietet Tommy Hilfiger zudem passende Lifestyle-Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Bademoden, Socken, Lederkleinwaren, Wohnaccessoires und Reisegepäck. Die Produktlinie TOMMY JEANS umfasst Jeanswaren und Schuhe für Damen und Herren, Accessoires und Düfte. Die Artikel der Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS stehen Verbrauchern weltweit über ein weitreichendes Netzwerk von TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS Einzelhandelsgeschäften, führenden Fachgeschäften und Kaufhäusern, ausgewählten Online-Händlern sowie unter tommy.com zur Verfügung.

Über die PVH Corp.

PVH ist eines der renommiertesten Mode- und Lifestyle-Unternehmen der Welt. Wir führen die Marken, die Mode vorantreiben – zum Besseren. Unser Markenportfolio umfasst die Markenikonen CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga und Geoffrey Beene sowie die digital ausgerichtete Dessousmarke True&Co. Unter diesen und anderen im In- und Ausland bekannten Marken in unserem Besitz bzw. unter Lizenz vermarkten wir eine Vielfalt von Artikeln. PVH beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von 9,9 Mrd. $. That’s the Power of Us. That’s the Power of PVH.

