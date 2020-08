0:42 | 26.08.2020

Treueprogramme spielen weiterhin zentrale Rolle für Erfolg von Einzelhändlern

PDI (www.pdisoftware.com), ein führender Anbieter globaler Lösungen für den Convenience-Einzelhandels- und Erdölgroßhandelsmarkt, hat heute Ergebnisse aus seinem C-Store-Shopper-Bericht 2020 veröffentlicht, die Einblicke in die Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten bei C-Store-Käufern vor dem Hintergrund der globalen Pandemie geben. Die Ergebnisse bieten eine globale Perspektive von 450 Convenience-Einzelhändlern in mehreren Ländern, einschließlich Antworten von 2.500 US-Verbrauchern und 150 Entscheidungsträgern, die für Einzelhändler, Lebensmittelhändler und CPG-Marken arbeiten. Schlüsselergebnisse der Umfrage sind unter anderem: Convenience-Einzelhändler in den USA und außerhalb der USA priorisieren die Kundenbindung in Bezug auf die aktuellen Geschäftsanforderungen (16 % in den USA, 18 % außerhalb der USA). Einzelhändler konzentrieren sich zunehmend auf das Kundenerlebnis, um den Umsatz zu steigern. US-amerikanische (66 %) und nicht US-amerikanische (74 %) Convenience-Stores geben an, dass sie planen, das Kundenerlebnis nach dem Ende der Pandemie zu verbessern. Mehr C-Store-Programmmitglieder (40 %) gaben an, derzeit ihre mobile App zum Verfolgen und Einlösen von Prämien zu verwenden als alle Programmmitglieder (37 %). „Effektive Treueprogramme nutzen Daten, um das Verbraucherverhalten gewinnbringend zu ändern. Aufgrund der Pandemie und anderer Marktkräfte haben sich die Verbrauchergewohnheiten geändert. Daten aus Treueprogrammen sind wichtiger denn je, um die Nase vorn zu haben und sich an die sich ändernden Verbrauchertrends anzupassen“, sagt Brandon Logsdon, Präsident und General Manager von Marketing Cloud und Fuel Pricing Solutions, PDI. COVID-19 hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Verbraucher jetzt und wahrscheinlich auf absehbare Zeit bezahlen. Fast drei von zehn US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Convenience-Einzelhändlern verzeichneten Veränderungen bei Kauf- und Zahlungstrends wie vermehrtes kontaktloses und mobiles Bezahlen sowie Abholung am Laden oder Lieferung nach Hause. Laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter.

Über PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI), unterstützt Convenience-Einzelhändler und Mineralölgroßhändler durch digitale Transformation und Unternehmenssoftware, die ihnen ermöglicht, ihren Umsatz zu steigern, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Geschäft über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu vereinheitlichen. Über 1500 Kunden an mehr als 200.000 Standorten weltweit verlassen sich auf unsere führenden ERP-, Logistik-, Treibstoffpreis- und Marketing-Cloud-Lösungen, um Einblicke zu erhalten, die Volumen, Marge und Kundenbindung erhöhen. PDI ist Eigentümer und Betreiber des Treueprogramms Fuel Rewards®, das Jahr für Jahr als das leistungsfähigste Sparprogramm im Kraftstoffbereich bewertet wird. Seit mehr als 35 Jahren helfen wir mit unserem umfassenden Lösungsangebot und unserem unübertroffenen Know-how Kunden jeder Größe, ihr Unternehmen neu zu gestalten und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen über PDI finden Sie unter www.pdisoftware.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

