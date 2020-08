11:12 | 13.08.2020



TTI liefert im ersten Halbjahr hervorragendes Ergebnis ab



Rekordergebnis bei den Umsätzen und beim GewinnHONGKONG, 13. August 2020 /PRNewswire/ —

Eckdaten

2020 *

2019*

Veränderungen

USD

USD

%

Millionen

Millionen

Umsätze 4.206 3.728 +12,8

Bruttogewinnmarge 38,0% 37,6 %

+40 bps

EBIT 363 314 +15,6

Gewinnbeteiligung der Aktionäre

des Unternehmens 332 285 +16,3

Gewinn je Aktie (US-Cents) 18,14 15,61 +16,2

Zwischendividende je Aktie

(ungefährer Wert in US-Cent) 6,82 5,79 +17,8

—

*Für den Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni

2020

— Hervorragende Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte 2020 mit Anstieg

beim Umsatz um 12,8 % auf 4,2 Milliarden USD, umgerechnet in die lokale

Währung sogar14,0 %

— Starkes Umsatzwachstum im Segment Power Equipment mit 14,0 % in der

lokalen Währung

— Starkes Plus beim Umsatz im Segment Floor Care um 13,6 % in der lokalen

Währung

— Bruttomarge verbesserte sich im zwölften Halbjahr in Folge auf 38,0 %,

Anstieg um 40 Basispunkte

— Der Bruttogewinn stieg um 16,3 % auf 332 Millionen USD

— Der prozentuale Anteil des Umlaufvermögens am Umsatz verbesserte sich

von 18,4 % auf 15,8 %

Das weltweit führende Unternehmen für schnurlose Elektro- und Bodenpflegegeräte Techtronic Industries Co. Ltd. (“TTI” oder die “Group”) (Börsensymbol: 669, ADR-Symbol: TTNDY) hat ausgezeichnete Zahlen für die erste Jahreshälfte mit dem am 30. Juni 2020 zu Ende gegangenen Sechsmonatszeitraum bekannt gegeben. Die Group steigerte ihr Umsatzwachstum um 12,8 % auf 4,2 Milliarden USD in der Berichtswährung bzw. um 14,0 % in der lokalen Währung gerechnet. Die Bruttomarge verbesserte sich um weitere 40 Basispunkte auf 38,0 %. Das EBIT stiegt um 15,6 % auf 363 Millionen USD. Der Nettogewinn bzw. der Gewinn je Aktie stieg um 16,3 % bzw. 16,2 % auf 332 Millionen USD bzw. rund 18,14 US-Cents je Aktie. Die starke Performance im ersten Halbjahr wurde vom Start aufregender neuer Produkte, der beschleunigten Entwicklung zukünftiger Produkte, dem Ausbau des globalen Vertriebsnetzes, der höheren Produktivität in der Fertigung und einer gestärkten Lieferkette angetrieben. Darüber hinaus verbesserte sich der prozentuale Anteil des Umlaufvermögens am Umsatz von TTI von 18,4 % auf 15,8 %.Der Hauptgeschäftsbereich Power Equipment lieferte ein Wachstum von 14,0 % (gerechnet in der lokalen Währung) und erreichte Umsätze in Höhe von über 3,7 Milliarden USD. Der Geschäftsbereich für Profi-Werkzeuge mit der Marke MILWAUKEE stieg um13,3 % und das RYOBI Outdoor-Geschäft erzielte ein beeindruckendes Wachstum im zweistelligen Bereich. Das weltweite Geschäft im Segment Floor Care wuchs im ersten Halbjahr 2020 um 13,6 % (gerechnet in der lokalen Währung) und erzielte einen Umsatz von über 458 Millionen USD. Dank neuer Produkteinführungen konnte die Group sich gegen globale Trends behaupten und die Wachstumsdynamik aufrechterhalten.Horst Pudwill, Chairman von TTI, sagte dazu: “TTI befindet sich in einer erstklassigen Position, um auch weiterhin besser als der Rest des Marktes zu sein. Wir konzentrieren uns darauf, eine solide zweite Jahreshälfte zu absolvieren und neue, am Markt führende und innovative Produkte zu entwickeln.”Joseph Galli, CEO von TTI, ergänzte: “Die Entwicklung neuer Produkte ist eine der größten Stärken von TTI und wir treiben die Erweiterung des Produktsortiments stetig voran. Wir sind für ein erfolgreiches zweites Halbjahr und für hervorragende Geschäftsleistungen in den kommenden Jahren gut aufgestellt.”Informationen zu TTIDas 1985 gegründete und seit 1990 an der Börse von Hongkong notierte Unternehmen TTI ist ein weltweit führender Anbieter von Akku-Technologien für die Industrie, für Handwerker und für Privatverbraucher, darunter Elektrowerkzeuge, Motorgeräte für die Garten- und Forstwirtschaft, Bodenpflegegeräte und Zubehör. Zu den bedienten Branchen zählen Heimarbeit, Bau, Wartung, Industrie und Infrastruktur. Das Unternehmen stützt sich auf vier strategische Säulen: starke Marken, innovative Produkte, herausragende Mitarbeiter und operative Spitzenleistung. Diese spiegeln eine langfristige, expansive Vision über den Fortschritt kabelloser Technologie wider. Die weltweite Wachstumsstrategie, die auf die konsequente Verfolgung von Produktinnovationen setzt, hat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht. Das beeindruckende Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge der Marken MILWAUKEE, AEG und RYOBI, Outdoor-Produkte der Marken RYOBI und HOMELITE, Layout- und Messgeräte der Marke EMPIRE sowie Bodenpflegeprodukte und -geräte der Marken HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.TTI ist eine der Bestandsaktien des Hang Seng Index, des FTSE Developed Index und des MSCI ACWI Index. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ttigroup.com [http://www.ttigroup.com/].Alle genannten Marken (mit Ausnahme von AEG und RYOBI) gehören der Group. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet.

