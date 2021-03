17:51 | 18.03.2021

UFC® ernennt Love Hemp zum offiziellen globalen CBD-Partner

LONDON und LAS VEGAS, 18. März 2021 /PRNewswire/ — Love Hemp Group PLC (AQSE: LIFE) (OTCQB: WRHLF), einer der führenden Anbieter von CBD- und Hanfprodukten, und die UFC(®), die weltweit führende Organisation für gemischte Kampfsportarten, gaben heute eine Fünfjahresvereinbarung bekannt, die Love Hemp zum offiziellen globalen CBD-Partner der UFC macht.https://mma.prnewswire.com/media/1458546/Love_Hemp.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1458546/Love_Hemp.jpg]Love Hemp wird zahlreiche Markenintegrationen innerhalb der UFC-Inhalte auf digitalen Plattformen haben, einschließlich Social Media Assets und Programmierungen auf UFC FIGHT PASS(®), dem weltweit führenden Streaming-Service für Kampfsportarten. Das Love Hemp-Branding wird auch prominent in das UFC Performance Institute integriert, um den Athleten zu signalisieren, dass die UFC eine prominente Rolle bei der Aufklärung über die Verwendung von CBD und die Rolle, die es für die Gesundheit der Athleten und die Genesung von Verletzungen spielt, haben möchte.”Dies ist ein sehr aufregender Erfolg für Love Hemp”, sagte Tony Calamita, Love Hemp CEO. “Die Marketingmöglichkeiten, die diese Beziehung bietet, werden uns in die Spitzengruppe der großen internationalen CBD-Marken bringen. Wir werden die globale Reichweite der UFC nutzen, um Love Hemp als vertrauenswürdige, hochwertige CBD-Marke zu positionieren, die wir nun in allen wichtigen internationalen Märkten einführen werden.”Calamita fügte hinzu: “Love Hemp freut sich auf die Zusammenarbeit mit der UFC in den nächsten fünf Jahren. Diese Partnerschaft ist der Startschuss für unsere Strategie, Love Hemp als weltweit anerkannte Marke zu etablieren.””Wir sind begeistert, mit Love Hemp zusammenzuarbeiten, um eine wachsende, angesehene CBD-Marke zu fördern, die im Laufe dieser Partnerschaft zu einem globalen Marktführer in dieser Kategorie werden könnte”, sagte Paul Asencio, UFC Senior Vice President of Global Partnerships. “Wir wissen, dass viele UFC-Athleten, Fans und allgemeine Fitness-Enthusiasten CBD zur Trainingserholung verwenden, und wir wollen eng mit Love Hemp zusammenarbeiten, um uns, die Athleten und die Verbraucher weiterhin über die Wirksamkeit und die beste Verwendung von CBD-Produkten aufzuklären.”Informationen zu UFC(®)Die UFC(®) ist die weltweit führende Mixed-Martial-Arts-Organisation (MMA) mit mehr als 625 Millionen Fans und 142 Millionen Social-Media-Followern. Die Organisation produziert jährlich mehr als 40 Live-Events in einigen der prestigeträchtigsten Arenen auf der ganzen Welt und sendet gleichzeitig an ca. 900 Mio. TV-Haushalte in mehr als 175 Territorien. Der Athletenkader der UFC umfasst die besten MMA-Athleten der Welt, die mehr als 70 Länder repräsentieren. Zu den digitalen Angeboten der Organisation gehört UFC FIGHT PASS(®), einer der weltweit führenden Streaming-Dienste für Kampfsport. Die UFC wurde 2016 vom globalen Unterhaltungs-, Sport- und Inhaltsunternehmen Endeavor zusammen mit den strategischen Investoren Silver Lake Partners und KKR übernommen. Der Hauptsitz der UFC befindet sich in Las Vegas, Nevada. Für weitere Informationen besuchen Sie UFC.com [http://www.ufc.com/] und folgen Sie der UFC auf Facebook.com/UFC [https://www.facebook.com/UFC], Twitter, Snapchat, Instagram und TikTok: @UFC.Informationen zur Love Hemp GroupLove Hemp wurde 2015 als Schlafzimmer-Start-up gegründet und produziert und liefert mehr als 40 CBD-Produktlinien, darunter orale Öle, Sprays, Kosmetika, Topicals und eine Vielzahl von essbaren und wasserbasierten CBD-Produkten. Die Reise von Love Hemp begann, als der Vater eines der Gründer sich während seines Kampfes mit Krebs natürlichen Produkten und Gesundheitsergänzungen zuwandte. An diesem Punkt erkannten die Gründer das Potenzial von CBD, waren aber unzufrieden mit den allgemein schlechten Standards der Branche und gründeten Love Hemp – die qualitativ hochwertige, vertrauenswürdige und ethische CBD-Marke. Heute ist Love Hemp der mehrfach preisgekrönte, führende Anbieter von CBD-Produkten in Großbritannien und wird auch weltweit verkauft, da Millionen von Menschen rund um den Globus das Leben jeden Tag beim Blatt packen. Für weitere Informationen über Love Hemp besuchen Sie bitte www.love-hemp.com.