6:03 | 12.12.2020



Unilever, Microsoft, Brooks, Neste und ITV sind unter 13 weiteren Unternehmen, die sich dem Klimaversprechen („The Climate Pledge“) anschließen



Heute gaben Amazon (NASDAQ: AMZN) und Global Optimism bekannt, dass 13 neue Unterzeichner – Atos, Brooks, Canary Wharf Group, Coca-Cola European Partners, ERM, Groupe SEB France, Harbour Air, ITV, Microsoft, Neste, Rubicon, Unilever und Vaude – sich dem Klimaversprechen angeschlossen haben, einer Verpflichtung, bis 2040 netto null Kohlenstoff zu erreichen, ein Jahrzehnt vor dem Ziel des Übereinkommens von Paris von 2050.

Die Unterzeichner des Klimaversprechens stimmen zu:

Treibhausgasemissionen regelmäßig zu messen und darüber zu berichten;

Dekarbonisierungsstrategien im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris durch echte geschäftliche Veränderungen und Innovationen umzusetzen, einschließlich Effizienzsteigerungen, erneuerbarer Energien, Materialreduzierungen und anderer Strategien zur Beseitigung von Kohlenstoffemissionen;

alle verbleibenden Emissionen durch zusätzliche, quantifizierbare, reale, dauerhafte und sozial nützliche Ausgleichsmaßnahmen zu neutralisieren, um bis 2040 einen jährlichen Netto-Kohlenstoffausstoß von Null zu erreichen.

„Letztes Jahr gründeten Amazon und Global Optimism gemeinsam das Klimaversprechen, um Unternehmen zu ermutigen, die Ziele des Übereinkommens von Paris zehn Jahre früher zu erreichen. Heute haben wir aufregende Neuigkeiten: 13 weitere Unternehmen, darunter Unilever und Microsoft, schließen sich dieser Verpflichtung an, um gemeinsam dem Klimawandel zu begegnen und den Planeten für künftige Generationen zu retten“, sagte Jeff Bezos, Founder und CEO von Amazon. „Mittlerweile haben 31 Unternehmen aus der ganzen Welt das Klimaversprechen unterzeichnet, und gemeinsam senden wir ein wichtiges Signal an den Markt, dass es eine beträchtliche und schnell wachsende Nachfrage nach Technologien gibt, die uns beim Aufbau einer kohlenstofffreien Wirtschaft helfen können.“

Atos

Als führendes Unternehmen für sichere und dekarbonisierte digitale Dienstleistungen hat es sich Atos zur Aufgabe gemacht, durch technologische Innovationen den Weg für eine kohlenstoffneutrale und nachhaltige Wirtschaft zu ebnen. Atos hat sich verpflichtet, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Klimaambitionen erfolgreich umzusetzen, und setzt dedizierte digitale Lösungen und hochspezialisierte Fähigkeiten ein, um einen der umfassendsten Ansätze zur Dekarbonisierung auf dem Markt anzubieten. In diesem Jahr gab Atos seine Verpflichtung bekannt, bis 2035 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen in den Kohlendioxidemissionen mit Scope 1, 2 und 3 zu erreichen, die höchsten Dekarbonisierungsstandards für seine Industrie festzulegen und sein jahrzehntelanges Umweltprogramm zu beschleunigen.

„Als vertrauenswürdiger Transformations- und Innovationspartner liegt es in unserer Verantwortung, unsere einzigartigen Fähigkeiten zur Bewältigung des Klimawandels einzusetzen und andere in die Lage zu versetzen, das Gleiche zu tun, angefangen bei unserem Ökosystem“, sagte Elie Girard, CEO von Atos.

Brooks

Brooks’ Engagement für Nachhaltigkeit erstreckt sich über ein Jahrzehnt, und die Hochleistungs-Laufmarke hat kürzlich einen Fahrplan verabschiedet, um die Kohlenstoffemissionen mit Scope 1, 2 und 3 im Einklang mit der Klimawissenschaft zu reduzieren und bis 2040 einen Netto-Null-Kohlenstoffausstoß zu erreichen.

„Wir leben, arbeiten und laufen als Teil einer globalen Gemeinschaft. Der Planet ist unsere Heimat. Und da mehr als 150 Millionen Menschen weltweit im Freien laufen, ist es entscheidend, dass wir uns um ihn kümmern“, sagte Jim Weber, CEO von Brooks. „Bei der Schaffung neuer Ausrüstung und der Führung unseres globalen Geschäfts sind wir bestrebt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, positive soziale Veränderungen herbeizuführen und transparent zu machen, in welchen Bereichen wir uns verbessern können. Wir sind sehr stolz darauf, die erste Sportmarke zu sein, die dem Klimaversprechen beitritt. Diese Partnerschaften werden für das Erreichen unserer ehrgeizigen Ziele von entscheidender Bedeutung sein.“

Canary Wharf Group

Die Canary Wharf Group (CWG) ist für Europas größtes Stadterneuerungsprojekt in London verantwortlich und hat eines der größten umweltzertifizierten Portfolios in Großbritannien mit bisher über 10 Millionen Quadratfuß an nachhaltig zertifizierten Gebäuden geliefert. Als Teil ihres Engagements für das Klimaversprechen hat die CWG ihren „Netto-Null-Kohlenstoff-Pfad“ gestartet, der konkrete Schritte zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung der Emissionen vorsieht, um bis 2030 einen Netto-Null-Kohlenstoffausstoß zu erreichen.

„Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine dringende Herausforderung, vor der wir alle stehen, und der Immobilienbranche kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Canary Wharf wird zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben, und das seit 2012, aber es gibt noch mehr zu tun“, sagte Shobi Khan, CEO der Canary Wharf Group. „Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 eine Netto-Null-Kohlenstoffemission zu erreichen, und wir werden in den nächsten zehn Jahren mit unseren Mietern und Lieferanten zusammenarbeiten, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Emissionen zu reduzieren sowie den globalen Übergang zu unterstützen. Wir haben uns verpflichtet, unsere Kohlendioxidemissionen bis 2030 auf Netto-Null zu reduzieren, und arbeiten Hand in Hand mit unseren Mietern und Lieferanten daran, dies Wirklichkeit werden zu lassen. Dem Klimaversprechen beizutreten ist eine Anerkennung dieser Verpflichtung.“

Coca-Cola European Partners

Coca-Cola European Partners (CCEP) strebt an, bis 2040 über die gesamte Wertschöpfungskette Netto-Null zu werden, und es wird seine absoluten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30 % reduzieren, in Übereinstimmung mit einem 1,5 °C-Pfad und der Initiative für wissenschaftsbasierte Ziele. CCEP hat seine Emissionen in seiner gesamten Wertschöpfungskette seit 2010 bereits um 30,5 % reduziert, indem es mit Unterstützung von RE100 zu 100 % auf erneuerbare Energien umgestiegen ist, die Energieintensität seines Fuhrparks für Kaltgetränke seit 2010 um 60 % gesenkt hat und die Verwendung von Frischplastik auf Erdölbasis in seinen PET-Flaschen um ein Drittel reduziert hat.

„Wir sind entschlossen, unseren Teil zu den weltweiten Bemühungen zur Bewältigung der Klimakrise beizutragen, indem wir die absoluten Treibhausgasemissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette reduzieren“, sagte Damian Gammell, CEO von CCEP. „Wir wollen dies erreichen, indem wir unser eigenes Geschäft weiterhin dekarbonisieren, wo immer dies möglich ist, und indem wir unsere Lieferanten ermutigen, ihre eigenen wissenschaftlich fundierten Ziele zu setzen und bis 2023 zu 100 % erneuerbare Energien einzusetzen. Es ist uns eine große Freude, dem Klimaversprechen beizutreten und unser Ziel, bis 2040 auf netto Null zu sein, zu beschleunigen.“

ERM

ERM arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um sie dabei zu unterstützen, kritische Klimarisiken und -chancen zu erkennen und anzugehen. ERMs tiefgreifende Erfahrungen in Klimawissenschaft, Richtlinien und Wirtschaft, gepaart mit seiner digitalen Expertise, bietet seinen Kunden die Tools und Einsichten, die sie benötigen, um sich in der Komplexität des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zurechtzufinden. ERM ist sich auch seiner Verantwortung bewusst, seinen eigenen Fußabdruck durch ein besseres Energiemanagement zu verkleinern. Deshalb hat das Unternehmen auf erneuerbare Energien umgestellt und sucht nach glaubwürdigen Ansätzen, um die Emissionen aus dem Reiseverkehr auszugleichen.

„Nachhaltigkeit bei ERM ist eine Verpflichtung zur Unterstützung einer sozioökonomischen Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“, sagte Keryn James, CEO von ERM. „Klimabedingte Risiken sind ein Geschäftsthema, das sich direkt auf die finanzielle Gesundheit von ERM, unseren Ruf sowie unsere Fähigkeit, Talente anzuziehen und zu halten, auswirkt. Als führendes globales Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit ist es unser Ziel, gemeinsam mit den führenden Organisationen der Welt eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, und wir sind stolz darauf, uns dem Klimaversprechen anzuschließen und unsere Anstrengungen zur Erreichung der Klimaneutralität in unseren Betriebsabläufen zu verdoppeln.“

Groupe SEB France

Die Groupe SEB France ist sich ihrer Verantwortung für die Schaffung eines nachhaltigeren Planeten bewusst und setzt sich dafür ein, die durch ihre Geschäftstätigkeit verursachten Umweltauswirkungen zu reduzieren. Seit der Festlegung ihrer ersten Umweltverpflichtungen hat die Groupe SEB France einen Rückgang des Energieverbrauchs an ihren Industrie- und Logistikstandorten um 21 % verzeichnet, mit einem Anteil von 35 % recycelten Materialien in ihren Produkten und Verpackungen ihr Ziel der Wiederverwertung übertroffen und mit einer Reduzierung von 33 % pro verkaufter Einheit ihr Ziel der Reduzierung der logistikbezogenen Kohlenstoffemissionen übertroffen.

„Unsere wichtigsten Ambitionen bestehen darin, die Innovation zu verstärken, um unser Geschäftsmodell auf eine stärker zirkuläre Wirtschaft auszurichten, und wir kämpfen weiterhin gegen den Klimawandel“, sagte Richard Joaristi, General Manager der Groupe SEB France. „Wir freuen uns, uns dem Klimaversprechen anzuschließen, während wir unseren Weg zu einem Netto-Null-Kohlenstoffausstoß bis 2040 fortsetzen.“

Harbour Air

Harbour Air wurde 11 Jahre in Folge zu einem der am besten geführten Unternehmen Kanadas ernannt und berechnet und kompensiert seit über einem Jahrzehnt den CO2-Fußabdruck der Fluggesellschaft. Im Jahr 2007 wurde die regionale Fluggesellschaft die erste und einzige klimaneutrale Fluggesellschaft der Welt. Seitdem hat Harbour Air 100 % ihrer Emissionen, die mit dem Treibstoffverbrauch von Wasserflugzeugen und dem Betriebsablauf des Unternehmens verbunden sind, ausgeglichen. Im vergangenen Jahr ging Harbour Air in seinem Engagement für Nachhaltigkeit noch einen Schritt weiter, und am 10. Dezember 2019 stellte die Fluggesellschaft erfolgreich um und erreichte den weltweit ersten Flug eines vollelektrischen Verkehrsflugzeugs. Das ePlane wird nun von der FAA (US-Bundesbehörde für die zivile Luftfahrt) und Transport Canada zertifiziert und zugelassen – ein entscheidender nächster Schritt im Hinblick auf das Ziel von Harbour Air, die erste vollelektrische kommerzielle Fluggesellschaft zu werden.

„Ein nachhaltiger und verantwortungsbewusster Unternehmensbürger zu sein, ist nicht nur in unseren organisatorischen Werten verankert, sondern, wie ich glaube, auch für unseren Erfolg in der Gemeinschaft entscheidend“, sagte Greg McDougall, Founder und CEO von Harbour Air. „Als erste und einzige klimaneutrale Fluggesellschaft der Welt sind wir stolz auf unsere Führungsrolle in der Branche auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Wir freuen uns darauf, der Gemeinschaft des Klimaversprechens beizutreten und andere Organisationen und Branchenführer wie Amazon, Global Optimism und andere Unterzeichner dabei zu unterstützen, bis 2040 eine Netto-Null-Kohlenstoffbilanz zu erreichen.“

ITV

ITV, die britische Fernsehgesellschaft, ist der Ansicht, dass das Fernsehen nicht nur bei der Reduzierung der Emissionen, sondern auch bei der Veränderung der Kultur und der Schaffung einer neuen Normalität eine entscheidende Rolle spielen muss. ITV hat sich verpflichtet, bei Betriebsabläufen, Produktionen und Geschäftsreisen bis 2030 Netto-Null zu erreichen. Die Strategie des Unternehmens zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen besteht darin, seine Auswirkungen zu reduzieren, sodass sie im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft so nahe wie möglich bei Null liegen. Das Unternehmen wird auch die Emissionen, die es absolut nicht reduzieren kann, durch von Dritten verifizierte Baumpflanzungen und Blau-Kohlenstoff-Ausgleichsprojekte sequestrieren.

„Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der größten Herausforderungen, denen wir in unserem Leben gegenüberstehen werden. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits da, und die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen“, sagte Carolyn McCall, CEO von ITV. „Das Ausmaß des notwendigen Wandels verlangt von uns allen, Unternehmen, Regierungen und Bürgern, dass wir zusammenarbeiten und mutig handeln. Da wir jeden Monat über 50 Millionen Menschen erreichen, glauben wir, dass ITV eine entscheidende Rolle zu spielen hat; nicht nur bei der Reduzierung unserer eigenen Emissionen, sondern auch bei der Veränderung der Kultur und der Schaffung des New Normal. ITV ist stolz darauf, Unterzeichner des Klimaversprechens zu sein.“

Microsoft

Im Januar verpflichtete sich Microsoft, bis 2030 kohlenstoffnegativ zu sein und bis 2050 den gesamten Kohlenstoff, den es direkt oder durch den Stromverbrauch emittiert hat, aus der Umwelt zu entfernen. Das Unternehmen ist seit 2012 klimaneutral und hat sich verpflichtet, durch seine Cloud-fähigen Technologien weltweit eine nachhaltige Entwicklung und kohlenstoffarme Geschäftspraktiken zu fördern. Um die ehrgeizigen Verpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen und Partnern und Kunden dabei zu helfen, ihre eigenen Klimaziele zu erreichen, ist Zusammenarbeit der Schlüssel und einer der Hauptgründe dafür, dass Microsoft das Klimaversprechen unterzeichnet.

„Kein Unternehmen und keine Organisation kann die Klimakrise sinnvoll allein bewältigen. Es wird aggressive Ansätze, neue innovative Technologien und ein starkes Engagement für die Zusammenarbeit über Branchen und Wirtschaftssektoren hinweg benötigen“, sagte Lucas Joppa, Chief Environmental Officer von Microsoft. „Wenn wir der Gemeinschaft des Klimaversprechens beitreten und zusammenarbeiten, werden wir in der Lage sein, uns gemeinsam der Herausforderung zu stellen und unsere Emissionen einzudämmen, sodass wir Fortschritte in Richtung einer Netto-Null-Zukunft machen können.“

Neste

Neste, ein weltweit führendes Unternehmen für erneuerbare Energien und Kreislauflösungen, ist das erste große Energieunternehmen, das das Klimaversprechen unterzeichnet hat. Vor 15 Jahren beschloss Neste, sich von einem Ölunternehmen in ein Unternehmen für erneuerbare Produkte umzuwandeln. Seitdem wurde Neste immer wieder für seine bahnbrechende Führungsrolle im Bereich der Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde 14 Jahre in Folge in die Dow Jones Sustainability Indizes aufgenommen und drei Jahre lang von Corporate Knights in die Top drei der Global-100-Liste der weltweit nachhaltigsten Unternehmen aufgenommen. Auf seinem weiteren Weg hat sich Neste zwei ehrgeizige Klimaverpflichtungen als Ziel gesetzt: die Treibhausgasemissionen der Kunden bis 2030 um mindestens 20 Millionen Tonnen jährlich zu reduzieren und bis 2035 eine kohlenstoffneutrale Produktion zu erreichen. Diese Ziele werden durch die Absicht von Neste vorangetrieben, einen gesünderen Planeten für unsere Kinder zu schaffen.

„Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, sagte Peter Vanacker, President und CEO von Neste. „Sie wird nicht mit einer einzigen Lösung gelöst werden, sondern erfordert die Nutzung aller verfügbaren Lösungen und die Entwicklung neuer Lösungen. Das ist Teamwork. Durch unseren Beitritt zum Klimaprogramm bekräftigen wir unser Engagement für Nachhaltigkeit und freuen uns, einer Gemeinschaft beizutreten, die Wissen, Ideen und bewährte Verfahren teilt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei dieser wichtigen Mission.“

Rubicon

Rubicon ist ein Softwareunternehmen, das intelligente Abfall- und Recyclinglösungen für Unternehmen und Regierungen weltweit anbietet. Mithilfe von Technologien, die Umweltinnovationen vorantreiben, helfen sie Unternehmen dabei, nachhaltigere Unternehmen und Stadtviertel zu grüneren und intelligenteren Orten zum Leben und Arbeiten zu machen. Durch die Entwicklung und Umsetzung von zirkulären Lösungen, die Abfall von Deponien wegleiten, helfen sie ihren Partnern, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Die Mission von Rubicon besteht darin, dem Abfall ein Ende zu bereiten, indem es seinen Partnern hilft, in ihren Abfallströmen einen wirtschaftlichen Wert zu finden und ihre Nachhaltigkeitsziele zuversichtlich umzusetzen.

„Wir glauben, dass der Klimawandel zu den dringendsten Problemen gehört, mit denen die Welt konfrontiert ist, was unseren Beitritt zum Klimaversprechen zu einem entscheidenden Moment für Rubicon macht. Es ist unsere Bündniserklärung im Kampf gegen den Klimawandel und eine Neuformulierung der Mission unseres Unternehmens, dem Abfall ein Ende zu setzen“, sagte David Rachelson, Chief Sustainability Officer von Rubicon. „Jeden Tag arbeitet unser Team unermüdlich an der Seite unserer Kunden, um die Anhäufung von Abfällen zu reduzieren und ihre schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Indem wir unseren Namen unter dieses Versprechen setzen, bekräftigen wir unser Engagement für die Schaffung eines saubereren, gesünderen und sichereren Planeten für die gesamte Menschheit. Wir sind stolz darauf, bei dieser dringendsten aller globalen Missionen an der Seite der anderen Unternehmen zu stehen, die das Klimaversprechen unterzeichnet haben.“

Unilever

Im Rahmen des Unilever-Plans für nachhaltiges Leben hat Unilever bereits 2010 erstmals Ziele für den Treibhausgas-Fußabdruck der Wertschöpfungskette von der Wiege bis zur Bahre festgelegt. Dazu gehören die Halbierung des Treibhausgas-Fußabdrucks seiner Produkte über die gesamte Wertschöpfungskette und die Vermeidung von Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Betriebsablauf bis 2030. Das letztgenannte Ziel wurde in einer neuen Strategie eingeführt, die 2015 im Vorfeld der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 21) lanciert wurde, und beinhaltete eine Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien bis 2030, mit einem Zwischenziel von 100 % erneuerbarer Netzstromversorgung weltweit bis 2020 – das im Januar dieses Jahres erreicht wurde. Im Juni dieses Jahres verpflichtete sich Unilever zur Netto-Null-Emission aller seiner Produkte, von der Beschaffung bis zum Verkaufspunkt, bis 2039.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Amazon und Global Optimism beim Klimaversprechen“, sagte Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer von Unilever. „Die Bekämpfung der Klimakrise ist von größter Bedeutung. Wir bei Unilever haben uns das Ziel gesetzt, bis 2039 von der Beschaffung bis zum Verkaufspunkt Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und investieren 1 Milliarde Euro in einen Fonds, um den Klimawandel durch unsere Marken zu bekämpfen. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft des Klimaversprechens freuen wir uns darauf, die Messlatte für ehrgeizige gemeinsame Maßnahmen zur Bewältigung der dringendsten Herausforderung unserer Zeit höher zu setzen.“

Vaude

Vaude hat sich verpflichtet, seine Kohlenstoffemissionen im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris zu reduzieren. Seit 2012 ist der Hauptsitz des Unternehmens als klimaneutral zertifiziert. Es hat sich nun das ehrgeizige, wissenschaftlich fundierte Ziel gesetzt, alle seine Produkte weltweit klimaneutral herzustellen.

„Um dem Klimawandel wirksam zu begegnen, muss es uns gelingen, die Erderwärmung im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen“, sagte Antje von Dewitz, CEO von Vaude. „Wir von Vaude wollen unseren Beitrag dazu leisten und haben uns zum Ziel gesetzt, alle Produkte klimaneutral zu produzieren. Wir sind stolz darauf, dem Klimaversprechen beizutreten, sodass wir unseren Weg zur Erreichung von Netto-Null-Kohlenstoff bis 2040 beschleunigen können.“

„Das Übereinkommen von Paris legte einen vereinheitlichenden Fahrplan für alle Länder und alle Menschen fest, um die Klimakrise durch Handeln zu bewältigen“, sagte Christiana Figueres, die ehemalige UNO-Chefin für Klimawandel und Gründungspartnerin von Global Optimism. „Mit dem Beitritt zum Klimaversprechen geben die Unterzeichner nicht nur ein Bekenntnis zur Zukunft ab, sondern legen auch den Weg für bedeutende Aktionen und Investitionen fest, die Arbeitsplätze schaffen, Innovationen anregen, die natürliche Umwelt regenerieren und den Verbrauchern helfen werden, ab sofort mehr nachhaltige Produkte zu kaufen.“

Weitere Informationen über das Klimaversprechen finden Sie unter www.theclimatepledge.com.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, persönliche Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der von Amazon angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.com/about.

Über Global Optimism

Global Optimism existiert, um transformatorische, branchenweite Veränderungen herbeizuführen. Das Erreichen einer emissionsfreien Zukunft ist keine weit in der Ferne liegende Herausforderung. Es ist eine, die wir jetzt in Angriff nehmen müssen. Jede wissenschaftliche Bewertung zeigt, dass wir unsere Emissionen zwischen 2020 und 2030 halbieren müssen, um das Ziel von Netto-Emissionen von Null bis 2050 zu erreichen und die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Die Bewältigung der Klimakrise ist nur möglich, wenn alle überall ihren Beitrag leisten. Wir arbeiten mit gleichgesinnten Kollektiven aus allen Branchen zusammen, die bereit sind, in die erforderlichen Entscheidungen zu investieren, um sich auf diese herausfordernde und lebensbejahende Reise zu begeben. Weitere Informationen finden Sie unter https://globaloptimism.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201211005647/de/