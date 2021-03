12:57 | 04.03.2021

Uplight gewinnt mit Schneider Electric und der von Huck Capital geführten Investmentgruppe neue Investoren in einer Transaktion mit einem Wert von 1,5 Mrd. USD, die mit ihrem Wachstumskapital das Ökosystem für saubere Energie voranbringen wollen

Uplight, der Technologiepartner von Anbietern, die auf ein umweltfreundliches Energie-Ökosystem umsteigen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einer neuen Investition eines Investorenkonsortiums zugestimmt hat, das von Schneider Electric (EURONEXT:SU), dem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, AES (NYSE:AES), einem globalen Unternehmen, das die Zukunft der nachhaltigen Energie vorantreibt, und einer Gruppe von Private-Equity-Investoren unter der Leitung von Huck Capital, zu der auch Coatue und Inclusive Capital Partners Spring Fund II gehören, angeführt wird. Uplight wird in der Transaktion mit 1,5 Mrd. USD bewertet. Die Transaktion beinhaltet die Investition von neuem Eigenkapital, um ein signifikantes organisches und anorganisches Wachstum zu unterstützen, und ergänzt erstklassige strategische und finanzstarke Partner, während die Energiewirtschaft in die Transformation übergeht. Der bisherige Uplight-Mehrheitsinvestor Rubicon Technology Partners, der zusammen mit AES die Gründung von Uplight im Rahmen des Zusammenschlusses von sechs Unternehmen leitete, wird auch weiterhin als Minderheitsinvestor beteiligt sein. „Das Stromnetz erlebt gerade die größte Veränderung seit 100 Jahren, während es vor unseren Augen eine Dekarbonisierung erfährt. Der Boom bei sauberer Hardware – Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, Batterien und vernetzte Geräte – verändert den Energiebedarf rapide und schafft neue Komplexität. Uplight schafft das Software-Betriebssystem, das bei dieser Transformation die Verbindung zwischen den Wahlmöglichkeiten und der Kontrolle des Kunden und der Widerstandsfähigkeit und Erschwinglichkeit des Netzes herstellt“, sagt Adrian Tuck, CEO von Uplight. „Diese Investition und diese Partner helfen uns dabei, das Betriebssystem und das Ökosystem besser und schneller zu skalieren, indem wir die Skalierung und den Betrieb mit Energieversorgern verbessern, tiefer integrierte Lösungen mit anderen Technologie- und Energielösungsanbietern entwickeln, sowohl organisch als auch durch gezielte M&A, und indem wir die Expansion in internationale Märkte katalysieren.“ Uplight bedient derzeit mehr als 80 Anbieter, die 110 Millionen Energieverbraucher repräsentieren, mit dem marktweit breitesten Angebot an nachhaltigen digitalen Lösungen. Mit datengesteuerten Erkenntnissen zur Personalisierung und Vereinfachung des Kundenerlebnisses helfen die Lösungen von Uplight den Versorgern, ihre Grundlast durch eine Änderung des Kundenverhaltens zu reduzieren, netzgebundene Geräte zu orchestrieren, die die Kosten der Kunden niedrig halten und sich gleichzeitig in Echtzeit an veränderte Netzbedingungen anpassen, und die Kundenakzeptanz von erneuerbaren Energien, Elektrofahrzeugen und Energiemanagementlösungen zu beschleunigen. Das Unternehmen erzielte 2020 einen operativen Gewinn mit einem signifikanten ARR-Wachstum im Jahresvergleich, das sich 2021 fortsetzt. Gleichzeitig sparten die über die Versorgungspartner gelieferten Lösungen von Uplight den Energieverbrauchern mehr als geschätzte 390 Millionen USD bei ihren Energiekosten und halfen gleichzeitig Haushalten und Unternehmen, nachhaltiger zu werden. Die Investmentgruppe aus weltweit führenden Unternehmen ist gut mit Uplight, einer zertifizierten B-Corp, und ihrem Ziel, „eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem sie Unternehmen als eine Kraft für das Gute nutzen“, abgestimmt. Huck Capital wurde gegründet, um sich auf transformative Investitionen zu konzentrieren, die Nachhaltigkeit und Wachstum im Energiesektor zusammenbringen. Coatue ist ein globaler Technologiefonds mit einem Volumen von ca. 35 Mrd. USD, der bereits über 5 Mrd. USD in Cleantech-Unternehmen wie SunRun, Tesla und Rivian investiert hat. Inclusive Capital Partners, eine globale Investmentfirma, arbeitet mit ihren Investmentunternehmen zusammen, um deren ökologischen und sozialen Einfluss voranzutreiben. Schneider Electric wurde kürzlich vom Forschungsunternehmen Corporate Knights zum nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt und ist weltweit führend im Bereich der digitalen Transformation von Energiemanagement und -automatisierungslösungen, mit dezentralen Energielösungen sowohl für den kommerziellen als auch für den Versorgungsmaßstab. Als weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Energien und Energiespeichern arbeitet AES mit seinen Kunden zusammen, um sie bei der Erreichung ihrer nachhaltigen Energieziele zu unterstützen. Andres Gluski, President und Chief Executive Officer bei AES: „Uplight teilt das Engagement von AES, eine intelligentere, grünere Energiezukunft voranzutreiben. Digitale Technologien binden Kunden auf neue Weise in die effizientere Nutzung von Energie ein. Diese Tools verbessern die Kundenzufriedenheit und reduzieren gleichzeitig den CO2-Fußabdruck von Versorgungsunternehmen. Angesichts ihrer bewährten Erfolgsbilanz und der großen Vorteile, die diese Lösungen für unsere Kunden und die Gesellschaft bringen, investieren wir weiterhin in Uplight.“ Steve McBee, CEO, Huck Capital: „Uplight steht im Zentrum zweier Energie-Megatrends: der Wechsel zu einer CO2-freien Wirtschaft und die Anwendung von SaaS und Daten, um Energielösungen jenseits des Zählers zu vernetzen und zu orchestrieren. Software ist der Treibstoff der Energiewende, und Uplight ist ideal positioniert, um zu gewinnen. Wir freuen uns darauf, mit dem Management-Team und den neuen Investitionspartnern zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen schnell zu skalieren.“ Jean-Pascal Tricoire, Vorsitzender und CEO, Schneider Electric: „Die Software von Uplight wird das bestehende EcoStruxure-Grid-Angebot von Schneider Electric erweitern und hat das Potenzial, eine Schlüsselrolle zwischen Smart Grid, Smart Home und Smart Building zu spielen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit AES und den anderen Finanzinvestoren zu investieren, die alle unsere Vision einer digitaleren und elektrischeren Welt teilen, die zu einer nachhaltigen Zukunft führt.“ Uplight bietet eine einzigartige und entscheidende Skalierung im schnell wachsenden Markt für nachhaltige Technologien, indem das Unternehmen als Bindeglied fungiert, um bei jedem Schritt der Kundenreise in Sachen Energie ein stimmiges Kundenerlebnis zu schaffen. Nomura Greentech Capital schätzt den gesamten potenziellen Markt für nachhaltige Energietechnologien und verwandte Produkte auf mehr als 900 ÍMrd. USD weltweit, verteilt auf Tausende von Produkten und Lösungen, die mit Energieverbrauchern und dem Energienetz verbunden sind. „Jeder Anbieter von Energielösungen, der am neuen Energie-Ökosystem teilnimmt, wird besser dran sein, wenn er eine Partnerschaft mit uns eingeht, um seine Lösungen mit anderen zu vernetzen und den Mehrwert für den Kunden zu verbessern. Uplight macht es einfacher und schneller, Ergebnisse in großem Umfang zu liefern und die Kohlenstoffreduktionsziele zu erreichen“, sagte Herr Tuck. Der Abschluss der Transaktion wird nach Erhalt der üblichen behördlichen Genehmigungen erwartet. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Berater von Uplight; Nomura Greentech fungierte als Berater der Investoren.

Über Uplight

Uplight ist der Technologiepartner für Energieversorger und das saubere Energie-Ökosystem. Die Softwarelösungen von Uplight verbinden Energiekunden mit den Dekarbonisierungszielen der Anbieter und helfen den Kunden, Energie zu sparen und Kosten zu senken, um eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen. Mit der branchenweit einzigen umfassenden, kundenorientierten Technologie-Suite und wesentlicher Energieexpertise über alle Disziplinen hinweg optimiert Uplight den komplexen Übergang zum Ökosystem der sauberen Energie für mehr als 80 Strom- und Gasversorger auf der ganzen Welt. Indem Uplight die Anbieter von Energie befähigt, durch datengesteuerte Kundenerlebnisse, die Bereitstellung von Kontrolle an der Grid-Edge, die Schaffung neuer Einnahmequellen und die Optimierung bestehender Lasten und Anlagen entscheidende Ergebnisse zu erzielen, teilt Uplight mit seinen Kunden die Mission, Energie für alle Gemeinschaften nachhaltiger zu machen. Uplight ist eine zertifizierte „B Corporation“. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.uplight.com, finden Sie uns auf Twitter @Uplight oder auf LinkedIn unter Linkedin.com/company/uplightenergy.

Über AES

Die AES Corporation (NYSE: AES) ist ein globales Fortune-500-Energieunternehmen, das die Zukunft der Energie vorantreibt. Gemeinsam mit unseren vielen Stakeholdern verbessern wir das Leben von Menschen, indem wir die grüneren, intelligenteren Energielösungen liefern, die die Welt braucht. Unsere vielfältige Belegschaft engagiert sich für kontinuierliche Innovation und hervorragende Betriebsabläufe, während wir mit unseren Kunden bei deren strategischer Energiewende zusammenarbeiten und ihren Energiebedarf schon heute decken. Weitere Informationen finden Sie unter www.aes.com.

Über Huck Capital

Huck Capital tätigt Investitionen in eine neue Generation von sauberen, kundenorientierten Energieunternehmen, die den Energiebedarf der Welt auf nachhaltige Weise decken. Wir sind ein Team aus ehemaligen Betreibern, Investoren und Unternehmern, die über umfassende Erfahrungen bei der Umwandlung von Energieunternehmen in effizientere und nachhaltigere Unternehmen verfügen. Wir glauben, dass durch mutiges Handeln eine Netto-Null-Emissions-Zukunft möglich ist, um widerstandsfähige, saubere Energieunternehmen aufzubauen. www.huckcapital.com

Über Schneider Electric

Das Ziel von Schneider ist es, alle Menschen zu befähigen, das Beste aus unserer Energie und unseren Ressourcen zu machen und so eine Brücke zwischen Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle zu schlagen. Wir nennen dies „Life Is On“. Unsere Mission ist es, Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein. Wir treiben die digitale Transformation voran, indem wir weltweit führende Prozess- und Energietechnologien integrieren, die Produkte, Steuerungen, Software und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg miteinander verbinden. Wir sind das lokalste aller globalen Unternehmen. Wir sind Verfechter offener Standards und partnerschaftlicher Ökosysteme, die sich leidenschaftlich für unsere gemeinsamen Werte „Meaningful Purpose, Inclusive and Empowered“ (Bedeutender Zweck, integrativ und befähigt) einsetzen. www.se.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

