23:32 | 09.11.2020



Virtuelle 3D WETEX & Dubai Solar Show zieht mit 63.058 Besuchern größte Teilnehmerzahl seiner Geschichte an



Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat vom 26.-28. Oktober 2020 die Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX) and Dubai Solar Show virtuell ausgerichtet. Die klimaneutrale 3D-Messe zog 1.076 Aussteller aus 52 Ländern und 63.058 Besucher aus der ganzen Welt an. Dies ist die höchste Besucherzahl in der 22-jährigen Geschichte der Messe.

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO der DEWA sowie Gründer und Vorsitzender der WETEX and Dubai Solar Show, war über den Erfolg der Messe sehr zufrieden.

„Gemäß Anordnung Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Vizepräsidenten und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, Herausforderungen in Chancen umzuwandeln, haben wir die Messe in diesem Jahr auf einer virtuellen 3D-Plattform organisiert. Sie war sehr erfolgreich, insbesondere, da die innovative Plattform ein außergewöhnliches Erlebnis für Aussteller und Besucher aus aller Welt darstellte. Die Messe spiegelt den Einsatz Dubais dafür wider, die globalen Bemühungen um eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien zu unterstützen, die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte der Nachhaltigkeit umzusetzen sowie die Dubai Clean Energy Strategy 2050 zu unterstützen, um Dubai zu einem globalen Zentrum für saubere Energie und grüne Wirtschaft zu machen“, sagte Al Tayer.

Die WETEX and Dubai Solar Show ist die größte Messe für Wasser, Energie, Nachhaltigkeit und Innovation in der Region und eine der größten Fachmessen weltweit. Die Veranstaltung hat ihren internationalen Status als eine integrierte Plattform unter Beweis gestellt, auf der Energie-, Wasser- und Umweltunternehmen ihre innovativen Produkte, Dienstleistungen und Technologien bewerben und mit Entscheidungsträgern, Investoren, Käufern und Besuchern aus der ganzen Welt zusammenkommen können, um Geschäfte abzuschließen und Partnerschaften aufzubauen sowie die neuesten Technologien und Entwicklungen in diesen wichtigen Sektoren zu begutachten. Die Messe bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Marktanforderungen, aktuelle und zukünftige Projekte und Chancen für Solarenergieprojekte in der Region zu ermitteln.

102 Seminare und Diskussionsrunden

In Zusammenarbeit mit Experten und Fachleuten führender lokaler und internationaler Unternehmen aus den Bereichen Energie, Wasser, Technologie, Nachhaltigkeit und Umwelt organisierte die DEWA im Rahmen der WETEX and Dubai Solar Show 2020 insgesamt 102 Seminare. Diese Seminare zogen eine große Zahl von Teilnehmern aus der ganzen Welt an.

