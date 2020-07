6:59 | 14.07.2020

Weatherford unterzeichnet 18-Monats-Vertrag mit Iraqi Drilling Company

Vereinbarung umfasst Dienstleistungen und Projektmanagement für Bohrungen und die Fertigstellung von 20 BohrlöchernHOUSTON, 14. Juli 2020 /PRNewswire/ — Weatherford International plc gab heute bekannt, dass es mit der Iraqi Drilling Company (IDC) einen 18-Monats-Vertrag über die Bereitstellung von Dienstleistungen und Projektmanagement für das Bohren und die Fertigstellung von 20 Bohrlöchern im Feld Al-Nasiriyah in der Provinz Dhi Qar im südlichen Irak unterzeichnet hat.Basim M. Khudair, General Direktor der IDC, sagte, "Die Unterzeichnung dieses Vertrags zwischen der IDC und Weatherford ist ein großer Erfolg für beide Parteien. Dies schafft die richtige Grundlage für unsere beidseitige und konstruktive zukünftige gemeinsame Zusammenarbeit". IDC wird Bohranlangen, Bauarbeiten und Bohrdienste bereitstellen, Weatherford wird das Projektmanagement und alle anderen damit verbundenen Dienstleistungen übernehmen. Die Operation wird mit vier von IDC bereitgestellten Bohranlagen durchgeführt. Frederico Justus, President International Operations bei Weatherford, erklärte, "Diese gemeinsame Operation mit der IDC ist eine Ehre für Weatherford. Die IDC und Weatherford werden gemeinsam als ein Team arbeiten und Projektmanagementlösungen anbieten, die eine effiziente und effektive Ausführung des Vertrags ermöglichen."IDC ist ein führendes irakisches Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Dienstleistungen für Bohranlagen konzentriert und eine Schlüsselrolle im Nationalisierungsprogramm für den Öl- und Gassektor des Landes spielt. Informationen zu Weatherford Weatherford ist der führende Anbieter von Bohrloch- und Förderlösungen. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig. Mit seinem globalen Netz von rund 20.000 hochqualifizierten Mitarbeitern an 600 Standorten für Service, Forschung und Entwicklung, Schulung und Produktion bietet es kompetente Überstützung für die komplexen Anforderungen des Energiesektors.