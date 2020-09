19:47 | 11.09.2020

World First Aid Day 2020: XCMG präsentiert seine ersten Notfall- und Feuerwehr-Rettungsfahrzeuge

XUZHOU, China, 11. Sept. 2020 /PRNewswire/ – XCMG(SZ:000425) hat vor einer Woche vier multifunktionale Notfall- und Feuerwehr-Rettungsfahrzeuge nach Golmud in der Provinz Qinghai geschickt. Die vom XCMG-Forschungsinstitut entwickelten Rettungsfahrzeuge schlagen ein neues Kapitel der kommerziellen Anwendung von Notfallrettungslösungen auf.https://mma.prnewswire.com/media/1252610/XCMG_Emergency_Fire_Rescue_Vehicles.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1252610/XCMG_Emergency_Fire_Rescue_Vehicles.jpg]Seit 2016 priorisiert XCMG die Entwicklung, Anwendung und Förderung von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen. Durch die Teilnahme an wichtigen Staatsprojekten zur Erforschung von Basistheorien, Kerntechnologien und Ausrüstungsdesign ist XCMG ein Durchbruch bei der Verbesserung der mangelnden Manövrierfähigkeit, der geringen Effizienz und der Begrenzung auf Einzelfunktionen von Notfallrettungsausrüstung gelungen, die Fähigkeiten Chinas im Bereich der öffentlichen Sicherheit zu verbessern.Insgesamt wurden 10 Rettungsfahrzeuge an sechs Demonstrationsbasen geliefert. Es befinden sich vier Fahrzeuge auf dem Weg nach Golmud: die Rettungslöschfahrzeuge JY18 und JY20, der Löschgerätewagen QC700 und das Rettungsfahrzeug JY10.

— Der JY18 ist ein Multitalent, das mit dem selbstentwickelten, äußerst

wendigen Duo-Bridge-Geländefahrwerk von XCMG ausgestattet ist und sich

für die Notfallrettung bei Naturkatastrophen wie Erdbeben, Erdrutschen,

Überschwemmungen und Schlammlawinen eignet.

— Der JY10 ist ein leistungsstarkes Modell, das für den Transport von

Ausrüstungsgegenständen entwickelt wurde und das mit trockenem Sand

als Löschmittel gegen gefährliche Chemikalienlecks ausgerüstet ist.

— Der QC700 kann mehr als 700 Stück Rettungsausrüstung aus 120

Kategorien aufnehmen.

"Die Entwicklung und Produktion von Ausrüstung für die Sicherheitsbranche zählte bei XCMG schon immer zur Übernahme sozialer Verantwortung. Die Sicherheitsbranche ist ein grundlegender und integraler Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung. XCMG betreibt einen aktiven Wissensaustausch durch gemeinsames Lernen, einschließlich der Durchführung von Brandrettungsübungen und der Festlegung von Industriestandards", sagt Wang Min, Vorstandsvorsitzender und CEO von XCMG, sowie Präsident der China Safety Industry Association.XCMG engagiert sich für die Notfallrettung und -hilfe und hat weltweit an großen Rettungs- und Katastrophenhilfeprojekten teilgenommen – unter anderem bei der Staudammkatastrophe im brasilianischen Brumadinho im vergangenen Jahr sowie bei Erdbeben- und Flutrettungseinsätzen in China.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationales Unternehmen im Schwermaschinenbau und blickt auf eine 77-jährige Geschichte zurück. Gegenwärtig steht es weltweit an vierter Stelle in der Baumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in mehr als 187 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.