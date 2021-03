2:38 | 19.03.2021

XCMG feiert den Internationalen Tag des Glücks und fördert das Wohlbefinden der Mitarbeiter mit seinem verbesserten Programm für die totale Gesundheit

XUZHOU, China, 19. März 2021 /PRNewswire/ — XCMG (000425.SZ) startet zur Feier des Internationalen Tages des Glücks am 20. März eine aktualisierte Ausgabe seines Total Health Program (THP), seiner ersten globalen Gesundheitsinitiative, die vor einem Jahr als Reaktion auf die zunehmenden Herausforderungen durch Gesundheitsrisiken eingeführt wurde und Mitarbeitern weltweit Unterstützung für einen gesunden und besseren Lebensstil bieten soll.https://mma.prnewswire.com/media/1459078/XCMG_THP.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1459078/XCMG_THP.jpg ]Mit dem Slogan “Better Health, Better Future!” THP betont “Vorbeugung zuerst” und zielt darauf ab, den XCMG-Mitarbeitern zu helfen, Gesundheit, Immunität und Widerstandskraft zu verbessern. Durch Mitarbeiterabstimmungen und interaktive Aktivitäten hat THP seine Betriebsstandards und die detaillierten Regeln für die Initiative aufgefrischt, um einen gesunden und glücklichen Lebensstil aus der Perspektive der körperlichen und geistigen Gesundheit auf persönlicher Ebene zu fördern sowie ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen, um das Glücksgefühl und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu verbessern.”Angesichts der Pandemiekrise ist es wichtig, das Leben zu schätzen, und die Gesundheit ist die Grundlage von allem”, sagte Wang Min, Chairman und CEO von XCMG. “Verglichen mit der Definition von Gesundheit im traditionellen Sinne, betont THP nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die Gesundheit von Geist und Seele, Gesellschaft, Umwelt, Moral und Bildung. Es ist ein tieferes Gesundheitskonzept, das sich auf eine größere Bandbreite von Faktoren erstreckt.”Die neuen THP-Richtlinien halten die XCMG-Mitarbeiter dazu an, jede Woche zwei 30-minütige Trainingseinheiten zu absolvieren. Zhang Yujie von der XCMG-Baggersparte hat nach seinem Beitritt zum THP im Jahr 2020 mit dem Laufen begonnen. Nach einem Start von nur 10 Minuten, kann er nun 5 km in 30 Minuten absolvieren.”Schmerz ist unvermeidlich, aber wir können uns entscheiden, die Not zu überwinden. Es ist das Gleiche wie mit dem Druck bei der Arbeit, deshalb ist es wichtig, jeden Tag mit kleinen Fortschritten ein besseres Ich zu sein”, sagt Zhang.Weitere hervorgehobene Gesundheitsmaßnahmen, die als Teil des neuen THP empfohlen werden, sind:

— Verbessern Sie das Sicherheitsbewusstsein;

— Achten Sie auf eine Schlafqualität von 7-8 Stunden täglich;

— Stärken Sie die Immunität und vermeiden Sie einen übermäßigen

Einsatz von Antibiotika;

— Nehmen Sie an Schulungen und Übungen zur Ersten Hilfe und

Notfallmaßnahmen teil;

— Führen Sie Mülltrennung durch und reisen Sie nachhaltig;

— Essen Sie mit Bedacht und trinken Sie täglich eine ausreichende Menge

an Wasser;

— Erstellen Sie eine langfristige Karriereplanung und setzen Sie kurz-,

mittel- und langfristige Ziele.

