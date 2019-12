12:11 | 25.12.2019

XCMG wird erstmals zu den 500 einflussreichsten Marken der Welt gezählt

NEW YORK, 25. Dezember 2019 /PRNewswire/ — Das World Brand Lab hat Chinas führenden Baumaschinenhersteller XCMG (SHE: 000425) erstmals zu den 500 einflussreichsten Marken der Welt gezählt (“World’s 500 Most Influential Brands”). https://mma.prnewswire.com/media/1059277/XCMG_500_Influential_Brands.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1059277/XCMG_500_Influential_Brands.jpg]Das Ranking für 2019 untersuchte die Kriterien Markeneinfluss, Marktanteil, Markentreue und weltweite Führung von mehr als 8.000 angesehenen Marken aus aller Welt, um dann aus diesen die einflussreichsten 500 auszuwählen. XCMG war eines von 40 chinesischen Unternehmen, denen die Auszeichnung zuteil wurde, und einer von lediglich vier Baumaschinenherstellern weltweit, die es in das Ranking schafften.”Die Branchen für die Herstellung hochwertiger Maschinen zeigen im Digitalzeitalter neue Vitalität. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die chinesische Baumaschinenbranche dank bedeutender Investments und Bau-Gelegenheiten sehr gut entwickelt. Seit 76 Jahren hat XCMG Veränderungen angenommen und Wandel angeführt – auf dem Weg zu einer erstklassigen internationalen Marke”, so Lu Chuan, Vice President bei XCMG.XCMG setzt auf einen Entwicklungsweg, der von Hochentwicklung und Beständigkeit geprägt ist. Einen Weg, die tief verwurzelt ist in Innovation und Nachhaltigkeit und damit Kundenzufriedenheit gewährleistet. XCMG setzt sich dafür ein, kritische entwicklungsbremsende Engpässe der Branche zu lösen – durch einen Fokus auf Innovation bei Produkten, Technologien und Standards. XCMGs hochwertige Produkte haben auf dem inländischen und internationalen Markt beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der weltweit größte 4.000-Tonnen-Raupenkran hat schon fast 100 Hebeaufgaben erfolgreich absolviert und diesen Oktober in Saudi-Arabien sein Auslandsdebüt gefeiert. Mit der Einführung von XCMGs 700-Tonnen-Bergbaubagger wurde China zum vierten Land, das Hydraulikbagger über 700 Tonnen entwickelt und herstellt.XCMGs gezielte weltweite Programme für das Gemeinwohl – darunter 14 Projekte in fünf Sektoren – haben das Leben vieler Menschen verändert. Bis heute hat XCMG sich an 20 Aktionen primärer Katastrophenhilfe beteiligt, mehr als 4,28 Millionen US-Dollar (30 Millionen Yuan) gespendet und 121 Wasserkeller in Äthiopien gebaut, um 10.000 Dorfbewohnern und Schülern sicheren Zugang zu Wasser zu ermöglichen.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationaler Hersteller von Schwermaschinen, der auf eine Geschichte von 76 Jahren zurückblickt. In der weltweiten Baumaschinenbranche rangiert das Unternehmen aktuell an sechster Stelle. 