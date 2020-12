0:02 | 24.12.2020

XCMG wurde als eine der 500 einflussreichsten Marken der Welt benannt, teilte Green Recovery Experience mit.

XUZHOU, China, 23. Dezember 2020 /PRNewswire/ — XCMG (000425.SZ), einer der weltweit führenden Baumaschinenhersteller, wurde zum zweiten Mal als eine der “500 einflussreichsten Marken der Welt” von The World Brand Lab ausgezeichnet und ist der einzige chinesische Baumaschinenhersteller, der es auf die Liste für 2020 geschafft hat. Das Unternehmen wurde außerdem in die Top 100 der Liste der 500 wertvollsten Marken Chinas 2020 aufgenommen. https://mma.prnewswire.com/media/1391125/WechatIMG3809.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1391125/WechatIMG3809.jpg ]”Wir sind privilegiert, als einflussreiche Marke anerkannt zu werden, in einer Zeit, in der die Menschen eine Marke mehr nach ihrer Nachhaltigkeit und ihrer Veränderungsfähigkeit beurteilen”, sagte Yang Dongsheng, General Manager von XCMG Machinery. “Die COVID-19-Pandemie hat weitere Herausforderungen für Marken mit sich gebracht und wir hoffen, diese Gelegenheit zu nutzen, um unsere Erfahrungen mit einer grünen Erholung mit unseren Industriepartnern und anderen Marken auf der ganzen Welt zu teilen.”XCMG macht Innovation und Nachhaltigkeit zu seiner zentralen Entwicklungsstrategie und stellt das Konzept der nachhaltigen Entwicklung in jedes Glied der Produktherstellung.Das Unternehmen geht einen “fortschrittlichen und nachhaltigen” Entwicklungsweg, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Kunden helfen, Energie zu sparen und Emissionen zu reduzieren. Die Einführung der LNG-Technologie im Jahr 2009 hat zu einer vollständigen Abdeckung von Green-Energy-Produktlinien von Baumaschinen bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen geführt, wie zum Beispiel seinem Hybridbagger XE215HB, der Energieeinsparungen von mehr als 25 Prozent ermöglicht.Die Strategie hat sich bei Partnern und Kunden bewährt. Auf dem 2020 Global Top 50 Construction Machinery Summit belegte XCMG-Mobilkrane den ersten Platz in der 2020 Top 10 Global Mobile Crane Manufacturers Liste. Darüber hinaus investiert XCMG mehr in intelligente und umweltfreundliche Fertigung. Das Unternehmen verzichtet darauf Materialien und Verarbeitungstechniken zu verwenden, die die Umwelt verschmutzen und die Gesundheit gefährden könnten. Es hat mehr als 250 Millionen CNY (38,1 Millionen US-Dollar) in die Aufbereitung von Schadstoffen sowie in die Prüfung von Energie- und Wasserquellen investiert, einschließlich einer 72-Millionen-Yuan-Investition (10,9 Millionen US-Dollar) in den grünen Schweißprozess.XCMG hat auch 1,5 Milliarden Yuan (228,9 Millionen US-Dollar) investiert, um eine große Präzisionsbearbeitungsfabrik zu errichten, die ein erstklassiges umweltfreundliches Fertigungssystem mit Null-Emissionen von festen Schadstoffen nutzt.