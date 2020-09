8:00 | 08.09.2020

Y.S.S. treibt aggressiveren Geschäftsexpansionsplan voran und betont seine Stellung als weltweit führender Anbieter von Stoßdämpfern

BANGKOK, 8. September 2020 /PRNewswire/ — Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd, Thailands Hersteller und Entwickler von Stoßdämpfern, unterstreicht seine Position als weltweite Nr. 1 bei Hochleistungs-Stoßdämpfern. Das Unternehmen expandiert in allen Regionen noch schneller und hat den Ehrgeiz, in den nächsten drei Jahren die weltweite Nr. 1 bei Hochleistungs-Stoßdämpfern aus Thailand zu werden. https://mma.prnewswire.com/media/1249973/YSS_THAILAND_39__1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1249973/YSS_THAILAND_39__1.jpg]Inmitten der Covid-19-Pandemie stieg der Gesamtumsatz gegen den Trend, mit einem Anstieg von 4 % in der ersten Hälfte dieses Jahres. Die Covid-19-Krise drängte Produktfälschungen vom Markt. Die Verbesserung des vom Unternehmen initiierten Versandsystems, um rechtzeitig auf die Nachfrage der Kunden zu reagieren, veranlasste die Verbraucher dazu, sich zunehmend den echten Produkten von Y.S.S. zuzuwenden. Für das gesamte Jahr 2020 rechnet YSS mit einem Umsatz von 1 Milliarde Bt. Das Unternehmen hat ein Budget von 50 Mio. Bt für die Vorbereitung seiner ersten Flagship-Store-Eröffnung bereitgestellt und plant außerdem die Ausweitung seiner Geschäfte in den ASEAN-Staaten, Europa und den USA. Pinyo Panichgasem, CEO von Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd, sagt, dass YSS sich stark für die Entwicklung seiner Produkte einsetzt, um die höhere Nachfrage der Kunden zu bedienen. Gegenwärtig ist das Unternehmen stolz darauf, dass YSS die thailändische Stoßdämpfermarke mit den höchsten Verkaufszahlen auf dem Weltmarkt für Hochleistungs-Stoßdämpfer für Motorräder und Roller ist. Gegenwärtig werden YSS-Produkte weltweit in 55 Länder in Europa, Asien und USA exportiert. Es gibt 95 Vertriebshändler, 121 Servicezentren weltweit und eine Produktionskapazität von jährlich über 1,5 Millionen Einheiten. In seinem Geschäftsplan für die nächsten drei Jahre wird sich das Unternehmen stärker darauf konzentrieren, den Markt für Stoßdämpfer sowohl für Personenkraftwagen als auch für spezielle Fahrzeuggruppen wie Geländewagen, dessen Entwicklung vor zwei Jahren begann, zu erweitern. Für die Zukunft erwartet das Unternehmen, dass der Verkauf von Pkw-Stoßdämpfern einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtumsatz der Gruppe leisten wird. YSS ist auch ein wichtiger Sponsor internationaler Rennen wie der CIV-Meisterschaft Coppa Italia, der spanischen Meisterschaft Yamaha und der Superenduro-Europameisterschaft. Die Unterstützung des globalen Wettbewerbs ist ein Beweis für die Gewährleistung der Produktqualität von YSS, die über das zertifizierte Qualitätssystem des Unternehmens QS 9000 ISO/TS16949 ISO 9000 ABE BEST EXPORTER BEST THAI BRAND hinausgeht. https://www.yss.co.th/ [https://www.yss.co.th/]Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1249973/YSS_THAILAND_39__1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1249973/YSS_THAILAND_39__1.jpg] Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1249973/YSS_THAILAND_39__1.jpgY.S.S. (Thailand) Co., Ltd. CONTACT: KONTAKT: Varattha (Please), E-Mail: varattha@primemedia.co.th,Tel. +66-86-566-5925