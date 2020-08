0:13 | 13.08.2020

Zoomlion kämpft an vorderster Front gegen beispiellose Flut in China

JIANGXI, China, 12. August 2020 /PRNewswire/ — Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) schickte am 13. Juli einen großen Wäschelaster und ein Team aus Ingenieuren an den Poyang-See in der Provinz Jiangxi in China, um den Kampf gegen die Überschwemmungen zu unterstützen, die seit Juni durch wochenlange sintflutartige Regenfälle in China verursacht wurden. https://mma.prnewswire.com/media/1227426/Zoomlion.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1227426/Zoomlion.jpg]Koordiniert von der Abteilung für Notfallmanagement der Feuerwehr der Provinz Hunan schließt sich Zoomlion dem Team für logistische Unterstützung an, um Wäschereidienste für Flutopfer und betroffene Anwohner in der provisorischen Notunterkunft der Grundschule Luming bereitzustellen.”Die Wäscherei stellt ein großes Problem für uns dar, um die persönliche Hygiene aufrechtzuerhalten und Krankheiten in Notunterkünften zu verhindern. Ein Dankeschön an Zoomlion für die rechtzeitige Hilfe”, so der Anwohner Wang.”Kleidung sauber und desinfiziert zu halten kann Gesundheitsrisiken durch Flutwasser wirksam verhindern. Jetzt können wir 600 bis 700 Menschen täglich Wäschereidienste anbieten”, so Ren Fang, Serviceingenieur bei Zoomlion. “In einer so stressigen Zeit, in der die Flutbekämpfer und Rettungsteams stundenlang arbeiten, um das Leben der Bewohner zu schützen, und in der viele Opfer schwer betroffen sind und aus ihrer Wohnung ausziehen müssen, hoffen wir, eine saubere Umgebung für sie zu schaffen”, fügte Herr Fang hinzu.Der große Wäschelaster von Zoomlion ist für Notfall-Rettungsszenarien konzipiert und verfügt über eine große Kapazität und ein extrem leises Design. Er kann bis zu 100 kg Kleidung in einem einzigen Arbeitsgang in etwa 1 Stunde waschen und trocknen, darunter eine Vielzahl von Kleidungsstücken, einschließlich Rettungskleidung.Zoomlion beteiligte sich zudem an zwei Flutbekämpfungsübungen zum “Bau von provisorischen Straßen und Brücken” und zur “Absperrung von Durchbrüchen” in der Provinz Hunan mit 20 hochwertigen Geräten, darunter Brückenfahrzeuge, Bagger, Bulldozer und Bergbau-Muldenkipper und ein Rettungsteam von mehr als 50 Personen.”Wir glauben, dass der Wert unseres Unternehmens auf der Gesellschaft basiert und deshalb übernehmen wir aktiv unsere soziale Verantwortung”, so Li Jiangtao, President of the Trade Union of Zoomlion. “Wir werden auch weiterhin eine Reihe fortschrittlicher Notfallausrüstungen und ein professionelles Notfallrettungsteam aufbauen, um mehr Wert für die Gesellschaft zu schaffen”, fügte Herr Wang hinzu.Informationen zu ZoomlionDas 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) ist ein hochmodernes Fertigungsunternehmen, das verfahrenstechnische Maschinen, Landwirtschaftsmaschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt mehr als 600 innovative Produkte aus 55 Produktreihen, die zehn wesentliche Kategorien abdecken.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1227426/Zoomlion.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1227426/Zoomlion.jpg]Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1227426/Zoomlion.jpgZoomlion CONTACT: KONTAKT: Tian Zhang, 925769034@qq.com, +86-731-8892-3810 Web site: www.zoomlion.com/