15:47 | 29.09.2020

Abgewerteter Brasilianischer Real sorgt für Preisdruck bei Kaffee und Rohzucker – Ivorische Kakaoernte 2020/21 dürfte gut starten

In der ersten Monatshälfte hatte der Brasilianische Real gegenüber dem USD etwas zugelegt, seither aber wieder nachgegeben. Gestern kam es nochmals zu einer kräftigen Abwertung auf ein 4-Monatstief. Dies setzte auch die Preise von Kaffee Arabica und Rohzucker unter Druck, da Brasilien hier der wichtigste Weltmarktlieferant ist. Zu Beginn des Handelstags hatte Rohzucker – offenbar mit Unterstützung der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer – im Oktober-Kontrakt ein 1-Monatshoch von 13,2 US-Cent je Pfund erzielt, dann kam es im Zuge des abwertenden Real zu einer Wende. Rohzucker schloss bei 12,6 US-Cent je Pfund. Der Preis für Arabica-Kaffee ging im Handelsverlauf bis auf ein 2-Monatstief zurück, schloss aber leicht darüber bei 109,5 US-Cent je Pfund. Weiterhin belasteten hohe Kaffeebestände in Brasilien nach der sehr guten Ernte.

Kakao

Die Niederschläge der letzten Zeit in der Elfenbeinküste waren überdurchschnittlich, so ist dort ein guter Start der Haupternte 2020/21 zu erwarten, die offiziell im Oktober anläuft. Morgen wird der für die neue Saison geltende offizielle Produzentenpreis bekannt gegeben, der dem bisherigen gegenüber höher sein dürfte. Dies auch, weil Ghana und die Elfenbeinküste ab 2020/21 einen Preisaufschlag von 400 USD je Tonne beim Weiterverkauf an die Verbraucherebene einführen (LID), um die Lebensbedingungen der Produzenten zu verbessern.