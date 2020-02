14:23 | 04.02.2020

Abwärtstrend der Ölpreise setzt sich fort

In der Nacht erreichte Brent bei 54 USD je Barrel ein 13-Monatstief, WTI gab kurzzeitig auf unter 50 USD nach. Die Brent-Terminkurve weist auf ein kurzfristiges Überangebot hin, was den Druck auf die OPEC+ verstärkt. Deren Technisches Komitee wird heute und morgen über mögliche Maßnahmen zur Marktstabilisierung beraten. Im Gespräch ist dabei eine gemeinsame Produktionskürzung um weitere 500 Tsd. Barrel pro Tag. Aktuelle Umfragen von Reuters und Bloomberg zur OPEC-Produktion haben ergeben, dass der Ölmarkt bereits im Januar leicht überversorgt war. Im Januar belief sich die OPEC-Produktion auf knapp 28,4 Mio. Barrel pro Tag, was etwas unterhalb des zuletzt von der IEA geschätzten Bedarfs liegt. Allerdings ist hierbei noch das Ausscheiden Ecuadors zu berücksichtigen, das den Bedarf an OPEC-Öl um mehr als 500 Tsd. Barrel pro Tag mindert. Saudi-Arabien spielt eine wesentliche Rolle dabei, ob das Gleichgewicht am Ölmarkt wieder hergestellt wird. Unklar ist, ob sich Russland an zusätzlichen Produktionskürzungen beteiligen wird.