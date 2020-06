15:12 | 24.06.2020

Agrar: Einschätzung der Welthandelsorganisation WTO für 2020

In vielen Region werden die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schrittweise gelockert. Deshalb geht die Welthandelsorganisation WTO davon aus, dass der Welthandel im 2. Quartal seinen Tiefpunkt erreicht hat und schätzt das Minus gegenüber dem Vorjahresquartal auf 18,5%. Basierend darauf würden Wachstumsraten des Handels von 2,5% in den beiden nächsten Quartalen genügen, um für das Gesamtjahr ein Minus von -13% zu erreichen. Bei der Handelstätigkeit kam es im 1. Quartal zu einem Rückgang um 3% ggü. Vj.. Allerdings warnt die WTO davor, sich auf eine rasche V-förmige Erholung zu verlassen. Dies ist auch wesentlich für den EU-Agrarsektor. Eurostat zufolge machten im letzten Jahr Agrarprodukte 8% des gesamten EU-27-Warenhandels (ohne Intra-Handel) aus. Maßgeblich sind dabei Art, Einsatz und Auswirkung der fiskalischen, monetären und handelspolitischen Maßnahmen. Nach Einschätzung der WTO wird die Reaktion des Handels auf Änderungen in der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit etwas weniger stark sein als in anderen Krisen. Was die Erstellung von Prognosen schwierig macht, ist die Möglichkeit eines erneuten Aufflammens der Pandemie oder etwa des sino-amerikanischen Handelsstreits.