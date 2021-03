14:44 | 18.03.2021

Aluminiumpreis erreicht zeitweise ein 2½-Jahreshoch

Gestern legte der LME-Aluminiumpreis zeitweise um 2% auf 2.250 USD je Tonne zu, zurückzuführen auf Meldungen. Diesen zufolge erwartet Rusal (größter Aluminiumproduzent außerhalb Chinas) einen diesjährigen Nachfragezuwachs von 5-6%. Allerdings soll dieser abhängig sein vom Fortschritt der Impfungen gegen Corona und von den Konjunkturstützungsprogrammen der Regierungen. Rusal zufolge kam es bereits in der 2. Jahreshälfte 2020 zur einer starken Erholung der Aluminiumnachfrage. Der US-Produzent Alcoa rechnet ebenfalls mit einem Nachfrageanstieg (+7%) aufgrund einer robusten Nachfrage in allen wichtigen Abnehmerbereichen. Infolge dessen soll nach Einschätzung von Alcoa der globale Aluminiummarkt in diesem Jahr in Richtung Gleichgewicht tendieren. Bei den Marktteilnehmern besteht nach wie vor Besorgnis hinsichtlich einer Angebotsverknappung in China, da die Regierung in Peking den Schadstoffausstoß in energieintensiven Industrien reduzieren will.