15:20 | 12.03.2021

Aluminiumpreis gestern unter Druck – Kupferpreis wieder über der Marke von 9.000 USD je Tonne

Gestern geriet der Aluminiumpreis plötzlich unter Druck und fiel zeitweise ins Minus. Vorangegangen war die Meldung der LME über eine rekordhohe Einlieferung in die Lagerhäuser. Die LME-Aluminiumbestände erhöhten sich um über 328 Tsd. Tonnen (+26%) auf ein 7-Monatshoch. Die Einlieferungen erfolgten gänzlich in Asien, was ein Hinweis auf eine verhaltene dortige Aluminiumnachfrage sein kann. Auch dürfte eine Rolle gespielt haben, dass sich die Aluminium-Terminkurve in den letzten Wochen verflacht hat und Finanztransaktionen dadurch weniger attraktiv sind. Offenbar wurden deshalb zuletzt einige dieser Finanztransaktionen aufgelöst und damit gebundenes Material dem Markt wieder freigegeben. Der Markt dürfte auch in diesem Jahr überversorgt und das hohe Preisniveau nicht rechtfertigt sein. So sollte im Laufe des Jahres eine Korrektur erfolgen.

Kupfer

Der Kupferpreis überstieg gestern wieder die Marke von 9.000 USD je Tonne. Das US-Konjunkturpaket führt zu einer weiteren Liquiditätswelle am Finanzmarkt, wovon auch die Industriemetalle profitieren. Bei Kupfer sorgt zusätzlich die Streikgefahr in der Los Pelambres-Mine in Chile für Unterstützung. Dort läuft derzeit eine Schlichtung. Die Mine (Produktion in 2020 gut 370 Tsd. Tonnen) ist eine der großen chilenischen Kupferminen.