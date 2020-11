15:35 | 24.11.2020

Angebots- und Nachfragestatistik der International Copper Study Group belegt Defizit am Kupfermarkt

Mit dem festeren USD und guten US-Konjunkturdaten gaben gestern die Metallpreise etwas stärker nach, zeigen sich heute Morgen aber erholt. Kupfer ging gestern auf unter 7.200 USD je Tonne zurück, heute handelt es bereits wieder über 7.300 USD. Ähnlich verhält es sich bei den übrigen Metallen.

Gestern veröffentlichte die International Copper Study Group (ICSG) ihre monatliche Angebots- und Nachfragestatistik. Demnach besteht am globalen Kupfermarkt seit April jeden Monat ein Angebotsdefizit. Letzteres beläuft sich von Januar bis August (letzter verfügbarer Datenpunkt) auf 293 Tsd. Tonnen (saisonbereinigt 297 Tsd. Tonnen). Dies entspricht in etwa dem Vorjahreszeitraum. Im o.g. Zeitraum ging die Minenproduktion im Vorjahresvergleich leicht zurück. Noch wirken sich die Corona-bedingten Lockdowns im Frühjahr aus. Die Raffinadeproduktion dagegen stieg um 1,2%, vor allem wegen der sehr niedrigen Vergleichsbasis. Die globale Nachfrage stieg um 1%, was China geschuldet ist. Dort erfolgte ein Sprung der augenscheinliche Nachfrage um 12,5%. Die reale Kupfernachfrage in China dürfte nach Einschätzung der ICSG jedoch deutlich niedriger sein. Außerhalb Chinas war die Kupfernachfrage um rund 10% rückläufig. Die ICSG erwartet für 2021 einen leicht überversorgten Markt, ebenso die chilenische Kupferkommission Cochilco. Der Überschuss soll sich auf 220 Tsd. Tonnen belaufen. Laut Einschätzung von Cochilco soll das Angebot um 4,9% steigen, die Nachfrage um 2,9%. In Chile selbst soll demnach die Minenproduktion spürbar ausgeweitet werden.