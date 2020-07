15:09 | 10.07.2020

Angebotssorgen bei Kupfer

Der LME-Industriemetallindex erreichte gestern bei knapp 2.800 Punkten den höchsten Stand seit Januar. Dabei treibt besonders der Anstieg des Kupferpreises (zeitweise auf 6.360 USD je Tonne) den Index wie auch die Preise für andere Metalle. Kupfer gilt unter den Industriemetallen als vorlaufender Konjunkturindikator. Der Preisanstieg ist diesmal Angebotssorgen geschuldet. Die beiden größten globalen Kupferminenproduzentenländer Chile und Peru haben jeweils über 300 Tsd. Corona-Infizierte und pro Tag jeweils 3.000 Neuinfektionen. In Chile (größter Produzent) besteht nun das Risiko kompletter Minenschließungen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit von Streiks im Zuge höherer Gehaltsforderungen. In Peru konnte die Minenproduktion (nach der Zwangspause im März-April) wohl nicht wie erwartet schon im Juli das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Durch die Angebotsverknappung bei Kupferkonzentrat in Peru und Chile dürfte die gesamte Produktion geringer werden. SMM zufolge ist wohl deshalb die chinesische Kupferproduktion (Raffinade, Kathode) im Juni gegenüber dem Vormonat gefallen. Die verfügbaren Kupferbestände an der LME verringerten sich um weitere 4.000 auf 94.800 Tonnen, was dem niedrigsten Stand seit Januar entspricht.