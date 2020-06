15:24 | 29.06.2020

Angebotssorgen treiben den Kupferpreis

Am Freitag lag der Kupferpreis an der LME in London – erstmals seit fünf Monaten wieder – kurzzeitig über 6.000 USD je Tonne. Heute Morgen liegt er nur knapp darunter. An der SHFE in Shanghai wurde heute bei umgerechnet rund 6.850 USD je Tonne ebenfalls ein 5-Monatshoch erreicht. Grund sind Angebotssorgen, da sich in Chile (größter globaler Kupferminenproduzent) das Coronavirus weiter rasant ausbreitet. Gewerkschaftsangaben zufolge ist das weltweit größte Kupferminenunternehmen besonders stark betroffen. So wurden bereits alle Schmelzaktivitäten in der „Chuquicamata“-Mine gestoppt sowie weitere Maßnahmen in anderen Minen ergriffen. Die Gewerkschaften fordern eine komplette 2-wöchige Schließung von „Chuquicamata“ für gründliche Reinigungsarbeiten. Viele Minen in Chile produzieren derzeit mit einer Notbesetzung. Eine möglicherweise geringere Minenproduktion in Chile würde sich auch auf Kupferschmelzen, etwa in China, auswirken. Letztere sind der größte Abnehmer von Kupfererz und -konzentrat aus China, sie fahren Industriekreisen zufolge wegen der sich anbahnenden Knappheit von Kupfererz nicht mit voller Auslastung.