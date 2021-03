15:14 | 10.03.2021

Angespannte Lage am Zinnmarkt dürfte bestehen bleiben

Bei Zinn kam es Ende Februar/Anfang März zu einem Preisrutsch. Seitdem erfolgte eine leichte Erholung auf derzeit rund 25.000 USD je Tonne. Zinn entwickelte sich von allen Industriemetallen mit einem Plus von 23% seit Jahresbeginn am besten. Nach dem Angebotsdefizit in 2020 dürfte der weltweite Zinnmarkt auch zu Beginn dieses Jahres angespannt gewesen sein. Aktuell zeigt sich keine Entspannung. Die Daten des Handelsministeriums belegen für Februar Exporte Indonesiens (größter globaler Zinnexporteur) von lediglich 4.314 Tonnen Zinn. Im Januar und Februar zusammen lagen die Zinnexporte 42% unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. In Indonesien sorgt derzeit saisonbedingt schlechtes Wetter für Beeinträchtigungen bei der Produktion und beim Transport. Im Gesamtjahr 2021 soll mit 66-67 Tsd. Tonnen Zinn etwa so viel wie in 2020 exportiert werden. Noch ist es möglich, den derzeitigen Rückstand aufzuholen.