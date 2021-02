14:54 | 15.02.2021

Aufwärtsbewegung der Metallpreise setzt sich fort – Kupferpreis bei 8.400 USD je Tonne

Trotz der Abwesenheit der chinesischen Händler setzt sich die Aufwärtsbewegung der Metallpreise fort. Kupfer erreicht heute Morgen bei 8.400 USD je Tonne den höchsten Stand seit über 8 Jahren. Für Auftrieb sorgen der anhaltend hohe Optimismus der Marktteilnehmer, der etwas schwächere USD und wohl auch die gestiegenen Ölpreise. Der seit Monatsbeginn erfolgte neuerliche Preisanstieg von Kupfer ist zu einem großen Teil spekulativ getrieben. So dürfte auch das Risiko von Gewinnmitnahmen steigen. In der Woche zum 9. Februar erhöhten hier lt. CFTC-Statistik die spekulativen Anleger ihre Netto-Long-Positionen auf 87 Tsd. Kontrakte (+13%) und damit ein 8-Wochenhoch. Die Liquidität dürfte heute wegen eines US-Feiertages deutlich geringer sein.

Mitte der Wochenmitte wird das World Bureau of Metal Statistics seine neuesten Marktbilanzdaten für die Industriemetalle veröffentlichen, wobei es erstmals Zahlen für das Gesamtjahr 2020 gibt. Überraschungen sind hierbei nicht zu erwarten, so dürften sich die Daten kaum auf die Metallpreise auswirken.