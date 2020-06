14:08 | 09.06.2020

Aussicht auf höhere Ölproduktion

Die Aufwärtsbewegung der Ölpreise endete gestern. WTI ist zurück auf 38 USD je Barrel, Brent auf unter 41 USD je Barrel. Der saudische Ölminister hat die freiwilligen, über die “OPEC+”-Vereinbarung hinausgehenden Produktionskürzungen nach nur einem Monat für beendet erklärt. Libyen hatte seine Ölproduktion im Januar fast komplett geschlossen, die Produktion war auf 90 Tsd. Barrel täglich gesunken. Nun soll diese in den nächsten Monaten wieder gesteigert werden, nachdem die Truppen des abtrünnigen Generals Haftar zurückgedrängt wurden. Am Samstag hat das größte dortige Ölfeld Sharara den Betrieb wieder aufgenommen, am Sonntag das zweite Ölfeld El-Feel. Libyen ist vom Produktionskürzungsabkommen der OPEC+ ausgenommen. Mexiko hatte sich im April mit einer Produktionskürzung um 100 Tsd. Barrel täglich einverstanden erklärt, ab Juli wird diese ganz zurückgenommen. So steigt vielerorts die Produktion. In den USA dagegen hat sich die Bohraktivität bislang nicht erholt, es erfolgte sogar ein Rückgang. In der vergangenen Woche wurde Baker Hughes zufolge bei der Anzahl aktiver Öl- und Gasbohrungen ein neues Rekordtief von 284 erreicht. Die Anzahl der Ölbohrungen fiel auf 206 und damit den niedrigsten Stand seit Juni 2009.