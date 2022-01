15:45 | 17.01.2022

Aussichten am Sojabohnenmarkt

Die chinesischen Sojabohnenimporte beliefen sich den Daten der Zollbehörde zufolge in 2021 auf 96,52 Mio. Tonnen (- 3,8% ggü. Vj.). Damit gingen sie erstmals seit 2018 zurück. Geschuldet ist dies Analysten zufolge den deutlich gesunkenen Schweinepreisen mit einer infolge geringeren Nachfrage nach Futtermitteln. Die Einfuhren im Dezember sorgen jedoch wieder für Hoffnung. Mit 8,87 Mio. Tonnen (+18% ggü. Vj.) wurde ein 4-Monatshoch erreicht. Bei den sehr niedrigen Importen im September und Oktober dürften neben den niedrigen Margen auch Lieferprobleme eine Rolle gespielt haben. Wegen der hurrikanbedingten Schäden an Exportterminals an der US-Golfküste konnten die USA zeitweilig deutlich weniger Sojabohnen ausführen. Auf der Angebotsseite gibt es negative Anzeichen. Das US-Landwirtschaftsministerium nahm bei seiner Prognose für die Sojabohnenernten in Südamerika eine deutliche Abwärtsrevision vor, woraufhin der Markt im laufenden Erntejahr 2021/22 in ein Angebotsdefizit rutschen soll. Auch die brasilianische Prognosebehörde Conab erwartet nun für Brasilien eine um 2 Mio. Tonnen geringere Erntemenge (140,5 Mio. Tonnen), wobei sie noch immer am oberen Ende der Erwartungen liegt. Das Agrarberatungsunternehmen Agroconsult senkte seine Prognose um 7% auf nur noch 134 Mio. Tonnen, trockenbedingt könnte ein 6-Jahrestief erreicht werden. Anfang des Monats hatte der Sojabohnenpreis wegen der Wettersorgen in Südamerika auf 1.415 US-Cent je Scheffel zugelegt. Zuletzt ging er wegen der Aussicht auf Niederschläge in den von Dürre betroffenen Anbaugebieten wieder auf unter 1.400 US-Cent zurück.