15:33 | 14.08.2020

Baumwolle: Neue USDA-Prognosen

In den neuesten Prognosen nahm das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) erhebliche Änderungen vor. Die durchschnittlichen Flächenaufgaberaten in den USA waren deutlich höher als noch im Juli angenommen. Dafür aber scheinen auf den abzuerntenden Flächen die Erträge höher zu sein als im (ertragsschwachen) Vorjahr. Bei der Pflanzenbewertung werden nur 42% der Pflanzen als gut oder sehr gut eingestuft, dabei im Hauptanbaustaat Texas lediglich 22%. Dies steht den höheren Erträgen offensichtlich nicht entgegen. Im Südwesten fielen viele Felder mit Erträgen unter dem Landesdurchschnitt weg, infolge soll der voraussichtliche durchschnittliche Ertrag (+ 14% ggü. Vj.) sogar ein neues Rekordhoch erreichen. Die US-Ernteschätzung beläuft sich nun auf gut 18 Mio. Ballen (3,94 Mio. Tonnen). Das Minus gegenüber 2019/20 beträgt damit noch immer fast 10%, damals war die Fläche deutlich größer. Der größte Produzent ist Indien, hier wurde die Produktion wegen des guten Monsunregens auf nun 6,5 Mio. Tonnen nach oben revidiert. Abwärtsrevisionen wurden für viele Länder bei der durch die Corona-Krise getroffenen Nachfrage in der Saison 2020/21 vorgenommen. Dies gilt auch für die drei größten Verbrauchsländer China, Indien und Pakistan. Die globalen Endbestände sollen infolge fast 1/2 Mio. Tonnen höher sein als im Juli angenommen. Sie sollen zum Ende der Saison um rund 1 Mio. Tonnen höher liegen als zu Beginn. Für die USA hob das USDA die erwarteten Endbestände gegenüber Juli um 11% an. Von höheren US-Exporten geht das USDA trotz der höheren US-Produktion nicht aus. Grund ist der Preisunterschied zwischen US-Baumwolle und der aus Brasilien.

Der Baumwollpreis reagierte auf die Veröffentlichung am Mittwoch mit einem Abschlag von 2%. Gestern konnten jedoch die Verluste zum größten Teil wieder aufgeholt werden. Heute Morgen liegt der Preis bei 63 US-Cent je Pfund.