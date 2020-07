15:38 | 02.07.2020

Bislang keine Einführung von US-Importzöllen auf Aluminium aus Kanada

Gestern ist das neue nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA in Kraft getreten und ersetzt das bisherige NAFTA-Abkommen. Aufgelegt wurde es auf Drängen der US-Regierung zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Wie Medien berichteten, hatte die US-Administration Kanada die Wiedereinführung von 10%igen Importzöllen auf Aluminium ab dem 1. Juli angedroht, falls Kanada keine Exportrestriktionen umsetzt. Im Vorfeld dessen hatte der US-Handelsbeauftrage Lighthizer Besorgnis bezüglich der US-Aluminiumproduzenten geäußert und einen starken Anstieg der Metallimporte aus den Nachbarländern kritisiert. Bislang kam es weder zu Exportrestriktionen seitens Kanadas noch zu US-Importzöllen. Für letztere gab es deutliche Kritik von der Aluminum Association of the U.S., welche viele in den USA tätige Aluminiumproduzenten und -teilehersteller repräsentiert und für einen freien Handel in Nordamerika plädiert. Demnach benötigen die US-Aluminiumverarbeiter eine voll integrierte Lieferkette in Nordamerika. Vielmehr ist dem Verband zufolge das wahre Problem China bzw. dessen (subventionierte) Überkapazitäten. Aluminium aus China ist in den USA mit einem Einfuhrzoll belegt. Die Daten des World Bureau of Metal Statistics belegen, dass aus China so gut wie kein Aluminium importiert wird. Kanada ist mit einem etwa 60%igen Anteil der größte Lieferant. Die Produktion der US-Aluminiumindustrie kann lediglich knapp ein Viertel der lokalen Nachfrage decken. Importzölle auf kanadisches Aluminium dürften also wenig Sinn machen.