14:26 | 30.03.2020

Brentölpreis auf dem tiefsten Stand seit November 2002

Der Brentölpreis gab heute auf knapp 23 USD je Barrel nach und WTI zwischenzeitlich auf unter 20 USD. Die Nachfrageschätzungen werden fast täglich gesenkt. Nach wie vor weist nichts auf eine Annäherung zwischen Saudi-Arabiens und Russland hin. Beide sind bereit, ab April die Produktion zu erhöhen. Russlands Vize-Energieminister Sorokin hat sich dahingehend geäußert, dass ein Preis von 25 USD je Barrel keine Katastrophe für russische Ölproduzenten wäre und sie ab April ihre Produktion erhöhen dürfen. Fraglich ist, ob diese Genehmigung umgesetzt wird., da der Preis für die russische Ölsorte Urals aktuell nur noch bei knapp 15 USD liegt. Für die Ölproduzenten in Kanada ist die Lage besonders schlecht. Am Freitag fiel der Preis für Western Canada Select (WCS) auf 5 USD je Barrel. Teilweise müssen Produzenten an die Abnehmer bereits bezahlen, da keine freien Lagerkapazitäten mehr vorhanden sind und sie ihre Anlagen nicht stilllegen wollen. Besonders betroffen sind die nordamerikanischen Ölproduzenten. In der vergangenen Woche kam es bei der Anzahl der aktiven US-Ölbohrungen zu einem Rückgang um 40 auf 624. In Kanada waren im Februar noch 172 Bohrungen aktiv, zuletzt waren es nur noch 18.